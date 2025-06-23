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Kenan Yıldız'ın Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!

Kenan Yıldız'ın Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 19:12

Juventus’ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla şu ana kadar FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri desek abartmış olmayız. 20 yaşındaki yetenekli oyuncumuz, her geçen gün İtalyan devinin tarihe damga vurmaya emin adımlarla yürürken kramponlarında yaşayan bir efsanenin adının yer aldığını biliyor muydunuz?

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Tüm gözler Kenan Yıldız'da!

Tüm gözler Kenan Yıldız'da!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Manchester City, Al-Ain ve Wyad Casablanca'nın rakibi olan Juventus, turnuvadaki ilk maçında Al-Ain'i 5-0'la geçmişti. Siyah-beyazlı takımın gollerinden birini Kenan Yıldız kaydetmişti. Milli futbolcumuz, gruptaki ikinci maçı da boş geçmedi. Wyad Casablanca ağlarına iki harika gol bırakan İtalyan kulübün 10 numarası herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Kramponunda Messi'nin adı var

Kramponunda Messi'nin adı var

Inter Miami’de kariyerine devam eden ve bu dev turnuvada sahaya çıkan Lionel Messi, Ekim 2024’te Adidas ile özel bir projeye imza atmıştı. Bu projede Arjantinli yıldız için “F50 Stellar Triumph” adında krampon serisi çıkarılmış, Messi de bu kramponları giyecek dünya genelinde 10 genç yeteneği bizzat seçmişti. O isimlerden biri de Kenan Yıldız olmuştu. Messi’nin Kenan’ın yanı sıra seçtiği diğer isimler ise Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo’ydu.

"Yeteri kadar abartmıyoruz" tepkisi

"Yeteri kadar abartmıyoruz" tepkisi
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Yıldız'ın yükselişinin yeterince ilgi görmemesi sosyal medyada futbolseverlerin eleştirisine neden oldu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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