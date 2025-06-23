Kenan Yıldız'ın Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!

Inter Miami’de kariyerine devam eden ve bu dev turnuvada sahaya çıkan Lionel Messi, Ekim 2024’te Adidas ile özel bir projeye imza atmıştı. Bu projede Arjantinli yıldız için “F50 Stellar Triumph” adında krampon serisi çıkarılmış, Messi de bu kramponları giyecek dünya genelinde 10 genç yeteneği bizzat seçmişti. O isimlerden biri de Kenan Yıldız olmuştu. Messi’nin Kenan’ın yanı sıra seçtiği diğer isimler ise Eliesse Ben Seghir, Lamine Yamal, Claudio Echeverri, Jaedyn Shaw, Antonio Nusa, Joel Ndala, Linda Caicedo, Vicky Lopez, Cavan Sullivan ve Assan Ouedraogo’ydu.