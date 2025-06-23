Kenan Yıldız'ın Kramponundaki Detayı Görmelisiniz!
Juventus’ta 10 numaralı formayı giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, performansıyla şu ana kadar FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın en çok konuşulan isimlerinden biri desek abartmış olmayız. 20 yaşındaki yetenekli oyuncumuz, her geçen gün İtalyan devinin tarihe damga vurmaya emin adımlarla yürürken kramponlarında yaşayan bir efsanenin adının yer aldığını biliyor muydunuz?
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Tüm gözler Kenan Yıldız'da!
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Kramponunda Messi'nin adı var
"Yeteri kadar abartmıyoruz" tepkisi
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