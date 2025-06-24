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Fenerbahçe, Eski Sportif Direktörü Damien Comolli'den Transfer Çalımı Yiyebilir

Fenerbahçe, Eski Sportif Direktörü Damien Comolli'den Transfer Çalımı Yiyebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 09:48

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Juventus ile anlaşarak İtalya devinin yeni transfer patronu oldu. Comolli'nin göreve gelişi, Avrupa transfer piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Fransız futbol adamı, ilk hamlesini ise eski kulübü Fenerbahçe ile aynı oyuncuya talip olarak yaptı. Böylece Comolli, yeni görevinde sarı-lacivertlilerle transfer rekabetine girmiş oldu.

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Fenerbahçe, Jonathan David için şartları zorluyor.

Fenerbahçe, Jonathan David için şartları zorluyor.

Fenerbahçe, Lille'in forveti Jonathan David için tüm şartları seferber etmiş durumda. Kanadalı futbolcu için üç yıllık bir maaş bütçesi çıkaran Fenerbahçe'ye transferde beklenmedik bir rakip çıktı.

Comolli, Juventus'un transferdeki yetkili ismi oldu.

Comolli, Juventus'un transferdeki yetkili ismi oldu.

Ali Koç'un ilk geldiği dönem sportif direktör olarak seçimin hemen ardından göreve getirdiği Comolli, bugünlerde Juventus'un transfer patronu olarak görev yapıyor.

Comolli'nin ilk transfer hamlelerinden biri Fenerbahçe'nin gözdesi oldu.

Comolli'nin ilk transfer hamlelerinden biri Fenerbahçe'nin gözdesi oldu.

İtalyan gazeteci Giovanni Albanese'nin aktardığına göre, Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David'i kadroya katmak için devreye girdi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus’un bonservisi elinde olan David’e yıllık 6 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da bonus ödemeyi taahhüt ettiği öne sürüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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