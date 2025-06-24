Fenerbahçe, Eski Sportif Direktörü Damien Comolli'den Transfer Çalımı Yiyebilir

İtalyan gazeteci Giovanni Albanese'nin aktardığına göre, Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David'i kadroya katmak için devreye girdi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus’un bonservisi elinde olan David’e yıllık 6 milyon euro maaşın yanı sıra 2 milyon euro da bonus ödemeyi taahhüt ettiği öne sürüldü.