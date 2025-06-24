Fenerbahçe, Eski Sportif Direktörü Damien Comolli'den Transfer Çalımı Yiyebilir
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Juventus ile anlaşarak İtalya devinin yeni transfer patronu oldu. Comolli'nin göreve gelişi, Avrupa transfer piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yarattı. Fransız futbol adamı, ilk hamlesini ise eski kulübü Fenerbahçe ile aynı oyuncuya talip olarak yaptı. Böylece Comolli, yeni görevinde sarı-lacivertlilerle transfer rekabetine girmiş oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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