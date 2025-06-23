Mağlubiyetin Sebebi Açıkladı: Daniele Santarelli'den Seviye İtirafı

Milletler Ligi'nin İstanbul'daki ikinci haftasını 3-1'lik Brezilya kaybıyla kapatan Filenin Sultanları'nda koç Santarelli, yenilginin sebebini şu sözlerle açıkladı:

'Çok fazla oyuncuyu denedim çünkü oyuncularım en iyi seviyede değiller. Bu yüzden çok değişiklik yaptım. Bir oyuncu önce çok iyi oynayıp sonrasında tamamen kötüleşebiliyor. Brezilya şu an bizden daha iyi. Oyunculara zihinsel olarak daha hazır olmaları için zaman vermemiz gerekiyor. Bu sayede finallerde ve Dünya Kupası’nda daha iyi performans gösterebiliriz. Şu an bunu kabul etmemiz gerekiyor. Üzgünüm çünkü seyircilere güzel bir gün daha hediye etmek istiyordum. Taraftarlar açısından hayatımın en iyi maçı olduğunu söyleyebilirim. Daha önce hiç böyle bir atmosfer görmedim. Bazen iyi oynadık, bazı zamanlarsa çok kötüydük. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Bu maçtan çok şey öğreneceğiz. Hollanda’da daha iyi olacağımızı düşünüyorum çünkü oyuncularımız dinlenecek. Oyuncu değişiklikleri yapmaya devam edeceğim. Hangi oyuncuların finalde mücadele etmeye hazır olduğunu görmek istiyorum

Ana Cristina şu an en iyi seviyede oynuyor. Mükemmel oynadı. Birçok maçta 30 ve daha fazla sayıyla oynadığına şahit oldum. Vargas ve Ebrar şu an aynı seviyede değiller. Beklememiz gerekiyor. Daha iyisi olabiliriz. Bazı anlarda çok sinirlendim. Biliyorum ki bu maç temposunda oynamak kolay değil. İyi ve kötü anları olan bir maçtı, bazı oyuncular iyi günlerinde değillerdi. Umarım bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız'