Mağlubiyetin Sebebi Açıkladı: Daniele Santarelli'den Seviye İtirafı
Brezilya karşısında beklentilerin altında kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yedi maçlık galibiyet serisi son bulurken başantrenörümüz Daniele Santarelli, mücadeleyi değerlendirdiği açıklamasında iki takım arasındaki farklara değindi. İtalyan çalıştırıcı, hem fiziksel hem de mental olarak Brezilya'nın daha iyi durumda olduğunu belirtti.
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"Vargas ve Ebrar, Ana kadar iyi değil"
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