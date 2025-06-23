Filenin Sultanları'nın Brezilya Yenilgisine Gelen Tepkiler

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Çin'de çıktığı dört maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'daki ikinci haftayı mağlubiyetle noktaladı. Dominik, Kanada ve Güney Kore'ye set vermeden galibiyete uzanan milliler, Brezilya engelini aşamadı. 3-1'lik skorla parkeden mutsuz ayrıldı.