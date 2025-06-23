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Filenin Sultanları'nın Brezilya Yenilgisine Gelen Tepkiler

Filenin Sultanları'nın Brezilya Yenilgisine Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 20:08

Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaparak müthiş bir ivme yakalayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sekizinci maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya'ya İstanbul'da kaybetti. Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası voleybolseverler sosyal medyada başantrenör Daniele Santarelli'nin tercihlerini sorguladı.

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İkinci haftayı da kayıpsız kapatmak peşindeydik ama olmadı

İkinci haftayı da kayıpsız kapatmak peşindeydik ama olmadı

Milletler Ligi'nin ilk haftasında Çin'de çıktığı dört maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'daki ikinci haftayı mağlubiyetle noktaladı. Dominik, Kanada ve Güney Kore'ye set vermeden galibiyete uzanan milliler, Brezilya engelini aşamadı. 3-1'lik skorla parkeden mutsuz ayrıldı.

Sosyal medyada yenilginin sebebi kritik anlardaki oyuncu tercihleri olarak öne çıkarıldı

Sosyal medyada yenilginin sebebi kritik anlardaki oyuncu tercihleri olarak öne çıkarıldı
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Karşılaşmayı değerlendiren voleybolseverler, Santarelli'nin hem taktiğini hem de oyuncu seçimini eleştirdi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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