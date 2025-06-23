Filenin Sultanları'nın Brezilya Yenilgisine Gelen Tepkiler
Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaparak müthiş bir ivme yakalayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sekizinci maçında turnuvanın favorilerinden Brezilya'ya İstanbul'da kaybetti. Filenin Sultanları'nın yenilgisi sonrası voleybolseverler sosyal medyada başantrenör Daniele Santarelli'nin tercihlerini sorguladı.
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İkinci haftayı da kayıpsız kapatmak peşindeydik ama olmadı
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Sosyal medyada yenilginin sebebi kritik anlardaki oyuncu tercihleri olarak öne çıkarıldı
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