Fenerbahçe Mesajları İfşa Olan PFDK'dan İstifalar Geldi

PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ve kamuoyuna sızan WhatsApp yazışmaları büyük tartışma yarattı. Yazışmalarda Fenerbahçe'yi hedef alan ifadelerin yer alması tepkilere neden oldu. Bu gelişmenin ardından gözler, görevdeki üyelerin istifa edip etmeyeceğine çevrilmişti. Fenerbahçe de konuyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.