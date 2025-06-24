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Fenerbahçe Mesajları İfşa Olan PFDK'dan İstifalar Geldi

Fenerbahçe Mesajları İfşa Olan PFDK'dan İstifalar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 10:57

PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ve kamuoyuna sızan WhatsApp yazışmaları büyük tartışma yarattı. Yazışmalarda Fenerbahçe'yi hedef alan ifadelerin yer alması tepkilere neden oldu. Bu gelişmenin ardından gözler, görevdeki üyelerin istifa edip etmeyeceğine çevrilmişti. Fenerbahçe de konuyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.

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Art arda istifalar geldi.

Art arda istifalar geldi.

Geçtiğimiz hafta PFDK'nın WhatsApp grubunda yazıldığı iddia edilen mesajlarla ilgili tartışmalar büyürken, konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin’in görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Söz konusu yazışmalarda Fenerbahçe’ye yönelik ifadeler kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Yaşanan gelişme sonrası TFF'den yeni atamaların kısa sürede yapılması bekleniyor.

Yeni PFDK Başkanı da seçildi.

Yeni PFDK Başkanı da seçildi.

TFF, PFDK'da yaşanan istifaların ardından yeni atamaları duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir” denildi. Yeni yönetimde PFDK Başkanlığı'na Başbuğ Pınarbaşı, üyeliklere ise Abdullah Adır ve Yusuf Ziya Taşkın getirildi. TFF, eski üyelere Türk futboluna yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, yeni üyelere başarı dileklerinde bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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