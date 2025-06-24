Fenerbahçe Mesajları İfşa Olan PFDK'dan İstifalar Geldi
PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ve kamuoyuna sızan WhatsApp yazışmaları büyük tartışma yarattı. Yazışmalarda Fenerbahçe'yi hedef alan ifadelerin yer alması tepkilere neden oldu. Bu gelişmenin ardından gözler, görevdeki üyelerin istifa edip etmeyeceğine çevrilmişti. Fenerbahçe de konuyla ilgili sert açıklamalar yapmıştı.
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Art arda istifalar geldi.
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Yeni PFDK Başkanı da seçildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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