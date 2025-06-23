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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 23 Haziran Pazartesi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 23 Haziran Pazartesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.06.2025 - 23:51

Jose Mouriho'nun istekleri doğrultusunda geçen sezona kıyasla daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha için birçok aday var. Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı son teklif belli oldu. Beşiktaş'ta olası Immobile ayrılığı sonrası gündemdeki isim Firmino. İşte üç büyüklere dair 23 Haziran Pazartesi günü öne çıkan transfer dedikoduları.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Torino ve Hellas Verona, Okan Buruk'un kadroda istemediği Nelsson'u transfer etmek için yarışta. (Tutto Mercato)

  • Kepa'nın şartları soruldu. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Osimhen'e yapılan son teklif: 18 milyon euro + bonus (Orazio Accomando)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Leeds United'ın 25 yaşındaki kalecisi Illan Meslier ile her konuda anlaşıldı. Fransız file bekçisinin hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor. (Ajansspor) 

  • Sancho ile anlaşıldı. (İbrahim Seten)

  • Sancho ile resmi bir görüşme yapılmadı. (Sercan Hamzaoğlu)

  • Al Hilal, Osimhen'de ısrarcı olsa da Nesyri'den vazgeçmedi. (DAZN)

  • Fenerbahçe, Orkun Kökçü'yü gündemine aldı. (A Bola)

  • Marsilya, Faslı orta sahası Azzedine Ounahi için 8 milyon euro istiyor. (Alwatan)

  • Burak Kapacak, Antalyaspor yolcusu. Anlaşmanın kiralık olması bekleniyor. (Ajansspor)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Inter forması giyen Mehdi Taremi, Beşiktaş'a önerildi. (Sports Italia)

  • Roberto Firmino'nun siyah-beyazlı formayı giyme ihtimali yüksek. (Fırat Günayer)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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