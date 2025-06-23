Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 23 Haziran Pazartesi
Jose Mouriho'nun istekleri doğrultusunda geçen sezona kıyasla daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de orta saha için birçok aday var. Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı son teklif belli oldu. Beşiktaş'ta olası Immobile ayrılığı sonrası gündemdeki isim Firmino. İşte üç büyüklere dair 23 Haziran Pazartesi günü öne çıkan transfer dedikoduları.
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