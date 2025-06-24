Trabzonspor'un Eski Milli Oyuncusu Emre Güral'ın Yeni Mesleği Şaşırttı

Aldığı eğitimlerin ardından zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Emre Güral, artık bireyler ve sporcularla hipnoz koçluğu yaparak çalışıyor. Zihinsel dayanıklılık, motivasyon ve stres yönetimi gibi başlıklarda destek sunan Güral, “Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da en az o kadar değerli” sözleriyle yeni mesleğine olan bağlılığını ifade etti.