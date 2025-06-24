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Trabzonspor'un Eski Milli Oyuncusu Emre Güral'ın Yeni Mesleği Şaşırttı

Trabzonspor'un Eski Milli Oyuncusu Emre Güral'ın Yeni Mesleği Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 12:31

Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen Emre Güral, futbolculuk kariyerine nokta koydu. Sahalardan uzaklaşan tecrübeli isim, kendine bambaşka bir rota çizmeye karar verdi. Emre Güral’ın futbol sonrası tercih ettiği yeni yolda ise 'kendini bulduğunu' iddia etti.

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Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu.

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu.

Emre Güral, başta Trabzonspor olmak üzere Anadolu'da birçok takımın formasını giydi ve Süper Lig'de iz bıraktı. Milli takıma kadar yükselene Emre Güral, profesyonel kariyerini noktaladı. Yeni hayatında ise bambaşka bir yola girdi.

Hipnoz koçu oldu.

Hipnoz koçu oldu.

Son profesyonel futbol deneyimini İtalya Serie C takımlarından Crotone'de yaşayan Emre Güral, bu maceranın ardından kariyerine nokta koydu. Aktif futbol yaşantısını bitirdikten sonra doğduğu ülke Almanya’ya dönen 36 yaşındaki eski golcü, bambaşka bir alana yöneldi. Güral, şimdilerde Almanya’da hipnoz koçluğu yaparak yeni hayatına farklı bir meslekle devam ediyor.

"Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da en az o kadar değerli”

"Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da en az o kadar değerli”

Aldığı eğitimlerin ardından zihin gelişimi ve kişisel dönüşüm alanına yönelen Emre Güral, artık bireyler ve sporcularla hipnoz koçluğu yaparak çalışıyor. Zihinsel dayanıklılık, motivasyon ve stres yönetimi gibi başlıklarda destek sunan Güral, “Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da en az o kadar değerli” sözleriyle yeni mesleğine olan bağlılığını ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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