Trabzonspor'un Eski Milli Oyuncusu Emre Güral'ın Yeni Mesleği Şaşırttı
Bir dönem Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig’in çeşitli takımlarında forma giyen Emre Güral, futbolculuk kariyerine nokta koydu. Sahalardan uzaklaşan tecrübeli isim, kendine bambaşka bir rota çizmeye karar verdi. Emre Güral’ın futbol sonrası tercih ettiği yeni yolda ise 'kendini bulduğunu' iddia etti.
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Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu.
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Hipnoz koçu oldu.
"Futbol sahası ne kadar önemliyse, zihinsel saha da en az o kadar değerli”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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