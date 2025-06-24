İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern Erkek U15'ten Fark Yediği Ortaya Çıktı
Hazırlık maçları genellikle gözlerden uzak yapılır her zaman da ekranlara gelmez. Ama sahadaki her şeyin dijitalden geçtiği şu dönemde işler ne yazık ki düşünüldüğü gibi ilerlemiyor. İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın perde arkasında kalması planlanan bir karşılaşması, beklenmedik bir paylaşım yüzünden futbol dünyasında büyük ses getirdi. (Nexus)
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İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı, Luzern U-15 Erkek Futbol Takımı'na hazırlık maçında 7-1 kaybetti.
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