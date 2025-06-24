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İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern Erkek U15'ten Fark Yediği Ortaya Çıktı

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın Luzern Erkek U15'ten Fark Yediği Ortaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 19:55

Hazırlık maçları genellikle gözlerden uzak yapılır her zaman da ekranlara gelmez. Ama sahadaki her şeyin dijitalden geçtiği şu dönemde işler ne yazık ki düşünüldüğü gibi ilerlemiyor. İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı'nın perde arkasında kalması planlanan bir karşılaşması, beklenmedik bir paylaşım yüzünden futbol dünyasında büyük ses getirdi. (Nexus)

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İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı, Luzern U-15 Erkek Futbol Takımı'na hazırlık maçında 7-1 kaybetti.

İsviçre Milli Kadın Futbol Takımı, Luzern U-15 Erkek Futbol Takımı'na hazırlık maçında 7-1 kaybetti.

Yapılan anlaşmaya göre bu maçın sonucu gizli tutulacaktı. Ancak Luzern'den bir futbolcu karşılaşmanın sonucunu TikTok'tan paylaştı.

EURO 2025'in ev sahibi

EURO 2025'in ev sahibi

2 Temmuz-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na İsviçre ev sahipliği yapacak. A Milli Kadın Futbol Takımımız, bu turnuvaya katılım hakkı kazanamadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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