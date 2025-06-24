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Muslera'nın Estudiantes'e İmza Atması Galatasaraylıların Canını Sıktı

Muslera'nın Estudiantes'e İmza Atması Galatasaraylıların Canını Sıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 18:47

Galatasaray kariyerine noktaya koyan Fernando Muslera'nın yeni takımı Arjantin ekibi Estudiantes oldu. Uruguaylı file bekçisinin, kırmızı-beyazlı kulübün formasıyla poz vermesi sosyal medyada Galatasaray taraftarın ana gündemlerinden biri haline geldi.

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Süper Lig'de Galatasaray ile sayısız başarı yakalan Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'de Galatasaray ile sayısız başarı yakalan Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, 'Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.' denildi.

Sarı-kırmızılı formayla Türkiye'de 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası kazanan yıldız kalecinin takımdan ayrılışı Galatasaraylıları bir kez daha üzdü

Sarı-kırmızılı formayla Türkiye'de 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası kazanan yıldız kalecinin takımdan ayrılışı Galatasaraylıları bir kez daha üzdü
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Hani yolda yürürken sevgilini bir baskasıyla görürsün ya aha onu gibi bir şey 🙁