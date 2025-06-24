Filenin Sultanları'nda Sürpriz İsimler Zirvede!
Milletler Ligi’nde iki hafta geride kalırken A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da bazı isimler, performanslarıyla beklentilerin üzerine çıktı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Aleksia, ikinci hafta kadroda yer almamasına rağmen toplamda en çok sayı üreten oyuncu oldu.
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Milletler Ligi’nin ikinci haftasını 3-1’lik Brezilya yenilgisiyle noktalayan, 8 maçta 7 galibiyete imza atan Filenin Sultanları’nda, “en”ler listesine Yaprak ve Alexia damga vurdu
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