Filenin Sultanları'nda Sürpriz İsimler Zirvede!

Milletler Ligi’nde iki hafta geride kalırken A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da bazı isimler, performanslarıyla beklentilerin üzerine çıktı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Aleksia, ikinci hafta kadroda yer almamasına rağmen toplamda en çok sayı üreten oyuncu oldu.