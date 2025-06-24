onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları'nda Sürpriz İsimler Zirvede!

Filenin Sultanları'nda Sürpriz İsimler Zirvede!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
24.06.2025 - 17:03

Milletler Ligi’nde iki hafta geride kalırken A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da bazı isimler, performanslarıyla beklentilerin üzerine çıktı. Turnuvada ilk kez milli formayı giyen Aleksia, ikinci hafta kadroda yer almamasına rağmen toplamda en çok sayı üreten oyuncu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milletler Ligi’nin ikinci haftasını 3-1’lik Brezilya yenilgisiyle noktalayan, 8 maçta 7 galibiyete imza atan Filenin Sultanları’nda, “en”ler listesine Yaprak ve Alexia damga vurdu

Milletler Ligi’nin ikinci haftasını 3-1’lik Brezilya yenilgisiyle noktalayan, 8 maçta 7 galibiyete imza atan Filenin Sultanları’nda, “en”ler listesine Yaprak ve Alexia damga vurdu

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 4'te 4 yaptığımız ilk haftada parkede olan Alexia, ilk iki etap sonunda sayı ve ace istatistiğinde birinci olurken Yaprak savunmadaki başarısıyla tecrübeli isimleri geride bıraktı.

En skorer oyuncularımız

En skorer oyuncularımız

  • Aleksia Karutasu - 91 sayı (teknik ekibin kararıyla ikinci hafta kadrosunda yer almadı)

  • Yaprak Erkek - 77 sayı

  • Hande Baladın - 65 sayı

En fazla ace

En fazla ace

  • Aleksia Karutasu - 10 

  • Melissa Vargas - 8 (İlk hafta kadrosunda yer almadı)

  • Deniz Uyanık - 7

En fazla blok

En fazla blok

  • Deniz Uyanık - 19 

  • Aslı Kalaç - 16

  • Aleksia Karutasu - 8

En iyi servis karşılama

En iyi servis karşılama

  • Yaprak Erkek - 35 

  • Hande Baladın 28

  • Saliha Şahin - 27

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En çok savunma yapan

En çok savunma yapan

  • Simge Aköz - 50 

  • Yaprak Erkek - 42

  • Hande Baladın - 31

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın