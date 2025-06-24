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Rekabet Kurumu, Kariyer.net Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, Kariyer.net Hakkında Soruşturma Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 11:22 Son Güncelleme: 24.06.2025 - 12:16

Rekabet Kurulu, Türkiye'nin çevrim içi iş ilanı platformu Kariyer.net hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, söz konusu platform hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada, çevrim içi iş ilanı platformu 'Kariyer.net'in, aynı ekonomik bütünlük içerisinde faaliyet gösteren 'işinolsun.com' platformu üzerinden gerçekleştirdiği veri birleştirme uygulaması, fiyatlama davranışı ve yoğun reklam harcamaları aracılığıyla, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı incelenecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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