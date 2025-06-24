Bir Zamanlar Tasarım Yarışmasıyla Yapılan Fakat Şimdilerde Kaderine Terk Edilen Havalimanının Görüntüleri
Sadece insanların kaderi olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. İnsanlarla beraber yaşayan binaların da kendilerine has bir hayat çizelgesi var. Bazı binaların da kaderi, kadersizlik. Örneğin Budapeşte'nin tasarım yarışmasıyla yapılan ilk uluslararası havalimanı gibi.
Budapeşte'de bulunan Budaörs Havalimanı, 1937'de bir tasarım yarışmasının ardından faaliyete geçmişti. Sonra ne mi oldu?
Kaynak: CNN Travel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Budapeşte'de bir zaman kapsülü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava yolculuğuna talepler arttıkça, Budaörs yetersiz kalmaya başladı.
Dairesel ana salon, kavisli korkuluklar, modern dokunuşlar. Bir film sahnesinden fırlamış gibi, değil mi?
"Her gün sanki tarihe adım atıyormuşum gibi geliyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın