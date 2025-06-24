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Bir Zamanlar Tasarım Yarışmasıyla Yapılan Fakat Şimdilerde Kaderine Terk Edilen Havalimanının Görüntüleri

Bir Zamanlar Tasarım Yarışmasıyla Yapılan Fakat Şimdilerde Kaderine Terk Edilen Havalimanının Görüntüleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 11:09

Sadece insanların kaderi olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. İnsanlarla beraber yaşayan binaların da kendilerine has bir hayat çizelgesi var. Bazı binaların da kaderi, kadersizlik. Örneğin Budapeşte'nin tasarım yarışmasıyla yapılan ilk uluslararası havalimanı gibi.

Budapeşte'de bulunan Budaörs Havalimanı, 1937'de bir tasarım yarışmasının ardından faaliyete geçmişti. Sonra ne mi oldu?

Kaynak: CNN Travel

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Budapeşte'de bir zaman kapsülü.

Budapeşte'de bir zaman kapsülü.

Görmüş olduğunuz bina, Budapeşte'nin ilk uluslararası havalimanı olan Budaörs Havaalanı. Bauhaus esintileri taşıyan bu bina, mimarlar Virgil Bierbauer ve László Králik'in tasarım yarışmasını kazanmasıyla inşa edildi. Budaörs ayrıca, bir zamanlar Avrupa'nın en büyük hangarına da ev sahipliği yapıyordu. Havaalanının şehir merkezine ve demir yolu hattına yakın konumu onu ideal bir yer haline getirdi.

Fakat sonra işler değişmeye başladı.

Hava yolculuğuna talepler arttıkça, Budaörs yetersiz kalmaya başladı.

Hava yolculuğuna talepler arttıkça, Budaörs yetersiz kalmaya başladı.

Tasarım olarak oldukça kullanışlı ve şık olan Budaörs, maalesef küçüktü. Haliyle artan talepleri karşılayamaz hale geldi. II. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası trafik, artık Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'na kaydı. 

Neyse ki Budaörs unutulup gitmek yerine evrim geçirdi. Budaörs, şimdilerde hobi pilotlarının, özel uçakların ve helikopterlerin uğrak mekanı. Her gün, minik uçakların uğultusunu duymanız mümkün.

Dairesel ana salon, kavisli korkuluklar, modern dokunuşlar. Bir film sahnesinden fırlamış gibi, değil mi?

Dairesel ana salon, kavisli korkuluklar, modern dokunuşlar. Bir film sahnesinden fırlamış gibi, değil mi?

Budaörs'ün mimarları, Bauhaus stiline sadık kalarak zarif, şık ve kullanışlı bir havalimanı tasarladılar. Sabahın yumuşak güneş ışıkları cam panelli çatıdan içeri sızıyor ve zeminde geometrik şekiller oluşturuyor. Binanın ana salonunun dairesel olarak tasarlanması, yolculara ferah bir alan yaratıyor. 

Her detayı incelikle düşünülen Budaörs, bir zamanlar filmlere de ev sahipliği yapmış. Madonna'nın başrol oynadığı 1996 yapımı 'Evita' filminde bu meşhur havalimanını kısa bir kesitte görebilirsiniz. Ayrıca popüler müzik etkinlikleri için de kaçırılmayacak bir alan!

"Her gün sanki tarihe adım atıyormuşum gibi geliyor."

"Her gün sanki tarihe adım atıyormuşum gibi geliyor."

Son altı yıldır havalimanı operasyonlarını yöneten Eszter Molnár, buranın küçük havalimanları arasında en yoğunu olduğunu söylüyor. Öyle ki Almanya, Hollanda, Fransa ve Romanya'dan çok sayıda özel uçak da uçmak için burayı tercih ediyor. Burada, uçuş gezilerine katılabilir, hatta havacılığa meraklıysanız uçuş eğitimleri de alabilirsiniz.

Keşke her yer, bu terk edilmiş havalimanı gibi yeniden hayata kazandırılsa...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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