Bir Zamanlar Tasarım Yarışmasıyla Yapılan Fakat Şimdilerde Kaderine Terk Edilen Havalimanının Görüntüleri

Sadece insanların kaderi olduğunu sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. İnsanlarla beraber yaşayan binaların da kendilerine has bir hayat çizelgesi var. Bazı binaların da kaderi, kadersizlik. Örneğin Budapeşte'nin tasarım yarışmasıyla yapılan ilk uluslararası havalimanı gibi.

Budapeşte'de bulunan Budaörs Havalimanı, 1937'de bir tasarım yarışmasının ardından faaliyete geçmişti. Sonra ne mi oldu?

Kaynak: CNN Travel