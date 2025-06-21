Türkiye'nin İlk Akrobasi Kadın Pilotu: Edibe Subaşı'nın Uçuşla Geçen Efsanevi Hayatı

Adana Kız Lisesi’nde okurken Türk Hava Kurumu’nun planör kampı için açtığı seçmelerde Türkiye genelinden seçilen sekiz kişiden biri oldu. Üstelik tek kız olarak. Henüz genç yaşta, eğitim almak için İnönü’ye gönderildi. Paraşütle atladı, planörle uçtu ve “C brövesi”ni alarak göğsünü kabarttı. Ailesi onun öğretmen olmasını istese de Edibe'nin aklı hep gökyüzündeydi.

Türkkuşu’nda öğretmen adayı olarak üç yıl kaldı. Yazları kamplarda, kışları Ankara’da eğitim gördü. Sonra motorlu uçak eğitimlerine geçti. Sadece planör değil, motorlu uçuşlar, paraşüt atlayışları ve akrobasi de onun uzmanlık alanıydı. Gürültüsüz planörleri tercih ediyordu çünkü gökyüzünü hissederek uçmak, doğayla bütünleşmek ona göre gerçek uçuştu.