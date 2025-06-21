Türkiye'nin İlk Akrobasi Kadın Pilotu: Edibe Subaşı'nın Uçuşla Geçen Efsanevi Hayatı
Adını çok duymamış olabilirsiniz ama Edibe Subaşı, gökyüzüne adını yazan ilk Türk kadın akrobasi pilotuydu. Henüz çocuk yaşta havacılıkla tanıştı, planörle başladı, motorlu uçakla devam etti. Paraşütle 104 kez atladı, dünyanın dört bir yanında Türk bayrağını göklerde dalgalandırdı. Atina’dan Hollanda’ya, Almanya’dan Amerika’ya kadar izleyenleri hayran bırakan uçuşlar yaptı Gelin ilham verici hikayesine birlikte bakalım...
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Edibe Sayın, 1922 yılında Elazığ’da doğdu ve ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti.
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Edibe Subaşı, yurt dışında da adından söz ettirdi.
Hayatı boyunca gençlerle konuşmaktan, havacılığı anlatmaktan hiç vazgeçmedi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Hayatının film ya da mini dizi olarak çekilip daha çok kişi tarafından tanınmasının ve yaptıklarının akılda kalmasının sağlanması çok iyi olurdu. Ayrıca, kur... Devamını Gör