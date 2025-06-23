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Kraliyet Ailesinin Sorgusuz Sualsiz Uymak Zorunda Olduğu Giyim Kuşam Kuralları

Kraliyet Ailesinin Sorgusuz Sualsiz Uymak Zorunda Olduğu Giyim Kuşam Kuralları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 00:18

Zaman zaman kraliyet ailesinden olduğunuzun hayalini kurdunuz mu? Şöyle kıtalara hükmeden bir kral, tek bakışıyla canlar alan kraliçe, güzeller güzeli bir prenses olabilirdiniz. Fakat size kötü bir haberimiz var. Kraliyet aileleri, dışarıdan göründüğü gibi rahat değil. Eğer böyle bir aileye mensupsanız uymak zorunda olduğunuz bazı kurallar var. Kıyafetlerinizden tutun da yürüyüşünüze, saçınızdan aksesuarınıza her şey belli bir çerçeve içinde olmalı.

İşte, kraliyet ailesinin pek de bilinmeyen kıyafet kuralları. 

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Dikkat çekmek için renkli kıyafet giymeliler.

Dikkat çekmek için renkli kıyafet giymeliler.

Kraliçe 2. Elizabeth'i özellikle renkli renkli kıyafetler içinde görmüş olabilirsiniz. Kraliyet ailesi denince, kim demiş soluk renkler giyilmeli diye? Tam aksine, kraliyet üyelerinin toplum içinde dikkat çekmesi için renkli giyinmeleri beklenirdi. Prenses Kate de daha sonra bu geleneği sürdürdü.

Ayrıca, devlet ziyaretlerinde de genellikle ziyaret ettikleri ülkenin renklerini seçtikleri biliniyor.

Erkekler, ne kadar sevseler de sakal bırakamazlar.

Erkekler, ne kadar sevseler de sakal bırakamazlar.

Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, kraliyet ailesinin katı kurallarını detaylı bir şekilde anlatıyor. 'İngiliz kraliyet ailesinin bir parçasıysanız temiz bir tıraş görünümü tercih etmelisiniz' diyen Fitzwilliams'ın bu görüşünü Independent da destekliyor. Independent'a göre,bu kural askeri geleneklerle bağlantılı. 1916'dan beri sakallar İngiliz Ordusu tarafından yasaklanmıştır ve törenlerde üniforma giyen çoğu kraliyet mensubu da bu kurala uymuştur.

Etek boyları da maalesef katı kurallara bağlıdır.

Etek boyları da maalesef katı kurallara bağlıdır.

Ne kadar severseniz sevin, kraliyet ailesinden geliyorsanız mini etek giymeniz yasaktır. Kadınların diz boyunda veya daha uzun etekler giymeleri gereklidir. Prenses Kate Middleton'un son mini etekli fotoğrafları da Prens William ile evlendikten sonra ortadan 'kaybolmuştur.'

Dolabınızda siyaha yer yok: Cenazeler hariç.

Dolabınızda siyaha yer yok: Cenazeler hariç.

Renk seçimi konusunda kraliyet ailesi oldukça 'özgürlükçüdür' diyebiliriz. Fakat siyah hariç! Kraliyet ailesi, yalnızca cenaze olduğunda siyah giyebilir. Bununla birlikte, kraliyet ailesi seyahat ederken her zaman siyah bir kıyafet taşır...Her ihtimale karşı.

Çantalar sola!

Çantalar sola!

Kadınların çantasız, cüzdansız dışarıda dolaştığını göremezsiniz. O muhteşem kombinler illaki bir çanta ile tamamlanır. Fakat bunun da bir kuralı var. Çantayı sol elinizde taşımak zorundasınız. Sağ eliniz ise halkı selamlamak için her zaman boş kalmalı.

Öte yandan, çantanızla korumalarınıza mesajlar da iletebilirsiniz. Örneğin çantayı bir elinizden diğer elinize geçirmek oradan ayrılmak istediğinize dair bir mesaj olabilir.

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Kurallar çocuklar için de var: Erkekler şort, kızlar elbise giymek zorunda.

Kurallar çocuklar için de var: Erkekler şort, kızlar elbise giymek zorunda.

Erkek çocukları, 8 yaşlarına kadar mevsim ne olursa olsun şort giymek zorunda. Pantolonlar, geleneksel olarak daha büyük erkek çocukları ve yetişkinler için ayrılmıştır. Çocuğun pantolon giymesi İngiltere'de yıllar boyunca'orta sınıf' olarak kabul edilmiştir.

Kız çocukları da aynı şekilde elbise giymek zorundadır. Neyse ki havalar soğuk olduğunda elbisenin altına tayt giymelerine izin verilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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