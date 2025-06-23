Kraliyet Ailesinin Sorgusuz Sualsiz Uymak Zorunda Olduğu Giyim Kuşam Kuralları
Zaman zaman kraliyet ailesinden olduğunuzun hayalini kurdunuz mu? Şöyle kıtalara hükmeden bir kral, tek bakışıyla canlar alan kraliçe, güzeller güzeli bir prenses olabilirdiniz. Fakat size kötü bir haberimiz var. Kraliyet aileleri, dışarıdan göründüğü gibi rahat değil. Eğer böyle bir aileye mensupsanız uymak zorunda olduğunuz bazı kurallar var. Kıyafetlerinizden tutun da yürüyüşünüze, saçınızdan aksesuarınıza her şey belli bir çerçeve içinde olmalı.
İşte, kraliyet ailesinin pek de bilinmeyen kıyafet kuralları.
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Dikkat çekmek için renkli kıyafet giymeliler.
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Erkekler, ne kadar sevseler de sakal bırakamazlar.
Etek boyları da maalesef katı kurallara bağlıdır.
Dolabınızda siyaha yer yok: Cenazeler hariç.
Çantalar sola!
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Kurallar çocuklar için de var: Erkekler şort, kızlar elbise giymek zorunda.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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