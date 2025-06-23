Kraliyet Ailesinin Sorgusuz Sualsiz Uymak Zorunda Olduğu Giyim Kuşam Kuralları

Kadınların çantasız, cüzdansız dışarıda dolaştığını göremezsiniz. O muhteşem kombinler illaki bir çanta ile tamamlanır. Fakat bunun da bir kuralı var. Çantayı sol elinizde taşımak zorundasınız. Sağ eliniz ise halkı selamlamak için her zaman boş kalmalı.

Öte yandan, çantanızla korumalarınıza mesajlar da iletebilirsiniz. Örneğin çantayı bir elinizden diğer elinize geçirmek oradan ayrılmak istediğinize dair bir mesaj olabilir.