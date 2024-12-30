İngiliz Kraliyet Ailesinin Dış Görünüşlerinde Değiştirmeyi Teklif Dahi Edemeyeceği Şeyler
İngiliz Kraliyet Ailesinin Dış Görünüşlerinde Değiştirmeyi Teklif Dahi Edemeyeceği Şeyler
Kraliyet ailelerinin uymak zorunda olduğu bazı kurallar olduğunu duymuşsunuzdur. Ee, kral, kraliçe hatta bir prenses olmak hiç de kolay değil. Öyle 'alt tabaka' insanlar gibi yaşayamazsınız sonuçta. Sizin onlardan bir farkınız olmalı. Gideceğiniz yerde ne giyeceğiniz belli olmalı, nasıl yürüyeceğiniz, neler söyleyeceğiniz belli kurallara bağlı olmalı.
Gelin bu kez, İngiliz Kraliyet ailesinin dış görünüşlerinde uyması gerektiği kuralları öğrenelim.
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1. Kraliyet ailesinin üyeleri, yalnızca gündelik hayatlarında kot pantolon tercih edebilirler.
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2. Kraliyet ailesinin erkek çocukları belli bir yaşa gelene kadar sadece şort giyebilir.
3. Kraliçe ise her zaman parlak renkler giymek zorunda.
4. Yanlarında her zaman siyah bir kıyafet bulundurmak zorundadırlar.
5. Kraliçe, her dışarı çıktığında eldiven takar.
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6. Kraliyet üyelerinin saç renklerini değiştirmesi, alışılmadık bir model yapması da yasak.
7. Önü açık topuklu ayakkabı giymek ise tamamen yasak.
8. Bir prensesin dış giysisini çıkarması da kabalık olarak kabul ediliyor. Özellikle de kameralar karşısında.
9. Kraliyet ailesinden olmanız, istediğiniz zaman taç takabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kraliçe bazı özel günlerde sizin taç takmanız için tacı ödünç almanıza izin verebilir
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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