İngiliz Kraliyet Ailesinin Dış Görünüşlerinde Değiştirmeyi Teklif Dahi Edemeyeceği Şeyler

Kraliyet ailelerinin uymak zorunda olduğu bazı kurallar olduğunu duymuşsunuzdur. Ee, kral, kraliçe hatta bir prenses olmak hiç de kolay değil. Öyle 'alt tabaka' insanlar gibi yaşayamazsınız sonuçta. Sizin onlardan bir farkınız olmalı. Gideceğiniz yerde ne giyeceğiniz belli olmalı, nasıl yürüyeceğiniz, neler söyleyeceğiniz belli kurallara bağlı olmalı.

Gelin bu kez, İngiliz Kraliyet ailesinin dış görünüşlerinde uyması gerektiği kuralları öğrenelim.

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