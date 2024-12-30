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İngiliz Kraliyet Ailesinin Dış Görünüşlerinde Değiştirmeyi Teklif Dahi Edemeyeceği Şeyler

İngiliz Kraliyet Ailesinin Dış Görünüşlerinde Değiştirmeyi Teklif Dahi Edemeyeceği Şeyler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 23:55

Kraliyet ailelerinin uymak zorunda olduğu bazı kurallar olduğunu duymuşsunuzdur. Ee, kral, kraliçe hatta bir prenses olmak hiç de kolay değil. Öyle 'alt tabaka' insanlar gibi yaşayamazsınız sonuçta. Sizin onlardan bir farkınız olmalı. Gideceğiniz yerde ne giyeceğiniz belli olmalı, nasıl yürüyeceğiniz, neler söyleyeceğiniz belli kurallara bağlı olmalı.

Gelin bu kez, İngiliz Kraliyet ailesinin dış görünüşlerinde uyması gerektiği kuralları öğrenelim.

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1. Kraliyet ailesinin üyeleri, yalnızca gündelik hayatlarında kot pantolon tercih edebilirler.

1. Kraliyet ailesinin üyeleri, yalnızca gündelik hayatlarında kot pantolon tercih edebilirler.

Örneğin köpeklerini yürüyüşe çıkardıklarında veya maç izlemeye gittiklerinde.

2. Kraliyet ailesinin erkek çocukları belli bir yaşa gelene kadar sadece şort giyebilir.

2. Kraliyet ailesinin erkek çocukları belli bir yaşa gelene kadar sadece şort giyebilir.

Çocukların pantolon giymesine ancak 8 yaşından sonra izin verilir.

3. Kraliçe ise her zaman parlak renkler giymek zorunda.

3. Kraliçe ise her zaman parlak renkler giymek zorunda.

'Alt tabakanın' çok da tercih etmeyeceği renkler, kraliçenin farkını ortaya koyuyor.

4. Yanlarında her zaman siyah bir kıyafet bulundurmak zorundadırlar.

4. Yanlarında her zaman siyah bir kıyafet bulundurmak zorundadırlar.

Aile üyelerinden birinin vefat etmesi ihtimaline karşı, hazırlı olmak için.

5. Kraliçe, her dışarı çıktığında eldiven takar.

5. Kraliçe, her dışarı çıktığında eldiven takar.

Eskiden bu bir zorunluk haline gelmiş olsa da günümüzde bu kuralın devam ettiği çok söylenemez. Kraliçe Elizabeth ise eldivenlerinin kendisini mikroplardan koruduğuna inanıyordu.

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6. Kraliyet üyelerinin saç renklerini değiştirmesi, alışılmadık bir model yapması da yasak.

6. Kraliyet üyelerinin saç renklerini değiştirmesi, alışılmadık bir model yapması da yasak.

Saçlar ayrıca her zaman bakımlı görünmek zorunda.

7. Önü açık topuklu ayakkabı giymek ise tamamen yasak.

7. Önü açık topuklu ayakkabı giymek ise tamamen yasak.

8. Bir prensesin dış giysisini çıkarması da kabalık olarak kabul ediliyor. Özellikle de kameralar karşısında.

8. Bir prensesin dış giysisini çıkarması da kabalık olarak kabul ediliyor. Özellikle de kameralar karşısında.

Prenses, çok sıcakladığı ve dış kıyafetini çıkarmak istediği takdirde bunu kameralardan uzakta yapmalı.

9. Kraliyet ailesinden olmanız, istediğiniz zaman taç takabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kraliçe bazı özel günlerde sizin taç takmanız için tacı ödünç almanıza izin verebilir

9. Kraliyet ailesinden olmanız, istediğiniz zaman taç takabileceğiniz anlamına gelmiyor. Kraliçe bazı özel günlerde sizin taç takmanız için tacı ödünç almanıza izin verebilir

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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