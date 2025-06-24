Şaraplı Biftekten Beyin Haşlamasına, Kebaptan Supangleye Türk Aydınlarının Sevdiği Yemekler
Herkesin sevdiği bir yemek mutlaka vardır. Şöyle olsa da bir yesek dediğiniz o yemek eminiz ki hemen aklınıza gelmiştir. Peki hiç diğer insanların neleri sevdiğini merak ettiniz mi? Mesela ünlü isimler, siyasiler, futbolcular, şarkıcılar hangi yemekleri seviyordur? Acaba kuru fasulye pilav seven bir ünlü var mıdır?
Bir X kullanıcısı, Türk aydınlarının sevdiği yemekleri paylaştı.
Gelin, birlikte öğrenelim.
Kaynak: X / elufuruk
Hiç başka birisinin en sevdiği yemeği merak ettiniz mi?
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Gelelim aydınlarımızın neler sevdiğine.
Gelen yorumlara da bir bakalım.
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Ne dersiniz, bu liste doğru olabilir mi?
Yoksa bir ironi mi? :)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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