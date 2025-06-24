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Şaraplı Biftekten Beyin Haşlamasına, Kebaptan Supangleye Türk Aydınlarının Sevdiği Yemekler

Şaraplı Biftekten Beyin Haşlamasına, Kebaptan Supangleye Türk Aydınlarının Sevdiği Yemekler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 17:09

Herkesin sevdiği bir yemek mutlaka vardır. Şöyle olsa da bir yesek dediğiniz o yemek eminiz ki hemen aklınıza gelmiştir. Peki hiç diğer insanların neleri sevdiğini merak ettiniz mi? Mesela ünlü isimler, siyasiler, futbolcular, şarkıcılar hangi yemekleri seviyordur? Acaba kuru fasulye pilav seven bir ünlü var mıdır?

Bir X kullanıcısı, Türk aydınlarının sevdiği yemekleri paylaştı. 

Gelin, birlikte öğrenelim.

Kaynak: X / elufuruk

Hiç başka birisinin en sevdiği yemeği merak ettiniz mi?

Hiç başka birisinin en sevdiği yemeği merak ettiniz mi?

Herkesin damak tadı farklı, zevkleri farklı. Haliyle ortaya oldukça çeşitli yemekler, tatlılar, içecekler çıkıyor. Öncelikle Atatürk'ün en sevdiği yemekleri bir inceleyelim!

Atatürk'ün yemekle çok fazla arasının olmadığı biliniyor. Bu nedenle kahvaltılarında genellikle sadece çay kahve içermiş. Öğle saatlerinde ise bir iki dilim ekmek yer, akşam yemeklerinde de etsiz kuru fasulye ve pilavı tercih edermiş. Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık ve omlet yer alıyor. İçecek olarak genellikle ayran tercih ettiği biliniyor.

Gelelim aydınlarımızın neler sevdiğine.

Gelelim aydınlarımızın neler sevdiğine.
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X'te paylaşım yapan kullanıcı, Fevzi Çakmak'tan Celal Bayar'a Şükrü Saraçoğlu'ndan Fuat Köprülü'ye birçok ismin sevdiği yemeklerin yazılı olduğu bir gazete haberini paylaştı.

Gelen yorumlara da bir bakalım.

Gelen yorumlara da bir bakalım.
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Ne dersiniz, bu liste doğru olabilir mi?

Ne dersiniz, bu liste doğru olabilir mi?
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Yoksa bir ironi mi? :)

Yoksa bir ironi mi? :)
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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