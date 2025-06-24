Şaraplı Biftekten Beyin Haşlamasına, Kebaptan Supangleye Türk Aydınlarının Sevdiği Yemekler

Herkesin damak tadı farklı, zevkleri farklı. Haliyle ortaya oldukça çeşitli yemekler, tatlılar, içecekler çıkıyor. Öncelikle Atatürk'ün en sevdiği yemekleri bir inceleyelim!

Atatürk'ün yemekle çok fazla arasının olmadığı biliniyor. Bu nedenle kahvaltılarında genellikle sadece çay kahve içermiş. Öğle saatlerinde ise bir iki dilim ekmek yer, akşam yemeklerinde de etsiz kuru fasulye ve pilavı tercih edermiş. Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında kuru fasulye, etli bamya, karnıyarık ve omlet yer alıyor. İçecek olarak genellikle ayran tercih ettiği biliniyor.