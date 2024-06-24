24 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ayhan Sicimoğlu sansasyon yaratan videodan sonra şantaj ve kumpasa uğradığını belirten bir video yayınladı.
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2. Bir dönem yüreğimize işleyen şarkılarıyla beğeni kazanan Nilüfer geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk oldu. Uzun zamandır neden beste yapmadığını "aşk" ile açıklayınca yorumlar da eksik kalmadı.
3. The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylamada sonuçlar belli oldu. Türk güzeller, dünyaca ünlü isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.
4. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol motoruyla geçirdiği kazayla gündeme geldi. Son saniye benzinciye girmek isteyen sürücünün direksiyonu kırması üzerine yere düşen Çelikkol yaraladı.
5. Hepimizin "Kobra Murat" adıyla tanıdığımız Murat Divandiler, Onur Akay'a yaptığı açıklamasıyla sevenlerini epey üzdü. Yıllardır kullandığı saç protezi yüzünden sağlık sorunları yaşayan fenomen konserlerini de ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.
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6. Bir dönemin efsane oryantallerinden Asena, evlendikten sonra hayatına Almanya'da devam etme kararı almıştı. Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre, unutulmaz isim yıllar sonra Bodrum'da görüntülendi.
7. "Betizmmm" adını kullanarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Betül Demirkaya tesettürü bıraktığını açıkladı. Bir kesim tarafından tepkilerin odağı alan fenomenden açıklama da gecikmedi.
8. Eşi Kenan Doğulu ile birlikte tekne turuna çıkan oyuncu Beren Saat'ın denize girdiği anları kayda alan Ekol Magazin muhabiri, görüntüleri kayda alırken ünlü oyuncu ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Yüzdükten sonra tekneye çıkan Saat'ı gören muhabir, 'Ben bu Beren'i yerim' dedi.
9. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti geçtiğimiz günlerde Yeniköy’deki bir yalıda düzenlenen düğüne katıldı. Kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Atagül'ün bir tuhaf dansı da fena dile düştü.
10. Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu ile birlikte teknede olduğu anları görüntüleyen Ekol Magazin muhabirinin ünlü oyuncuya yönelik çirkin sözleri tepki topladı! Yaşananlara sessiz kalmayan Farah Zeynep Abdullah ise olaya kayıtsız kalmadı.
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11. 7 aydır kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklu olan Dilan Polat ve onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın kabul edilen koğuş arkadaşı olma talebi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
12. Dobralığı ve sivri dilli açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ece Seçkin, Twitter'da (X) yine sinirlerine hakim olamadı. "Başıboş sokak köpeklerine" çarpıp bir de üstüne sinirlenen kullanıcıyı gören Seçkin, duruma dair iki çift laf etmeden duramadı!
13. Son zamanlarda Instagram hesabından sık sık yayın açan Serdar Ortaç, canlı yayınlarına bir yenisini ekledi. Daha sonra yayından bir bölümü gönderi olarak paylaşan Ortaç'ın sözleri sosyal medya kullanıcılarına sinir krizi geçirtti.
14. 27 Mayıs gecesi kızıyla yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından duyuran ve tüm ülkenin gündemine oturan Deniz Akkaya, kızıyla ilgili ifşalarına bir yenisini eklemeye karar verdi. Bu sefer de kızıyla arasında geçen yazışmaları X'te paylaşan Akkaya, yine tepki topladı.
15. Afra Saraçoğlu, son paylaşımında verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini toplarken; üzerindeki bikininin fiyatını öğrenenleri oldukça şaşırttı. Akıllarda yer edinen tek soru ise ''Bu paraya değdi mi?'' oldu...
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16. Beraber Kandilli tatiline çıkan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, Aramızda Kalmasın'dan Tolga Bozduman'ın kameralarına yakalandı! İkilinin dudak dudağa neşeli halleri yine kimsecikleri memnun etmedi!
17. Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Kıbrıs sahnesinde buluştu. Giydiği çiçekli elbisenin mi yoksa ışığın mı azizliğine uğradı bilinmez ama sosyal medya kullanıcılarından ''biraz kilo mu almış sanki'' yorumları gecikmemişti. Avşar Kızı'ndan da o yorumlara cevap gecikmedi.
18. Aslı Enver'in saçlarını kestirdiğini duyuran Twitter (X) gönderisinin altına gelen itiraf kalbinizi ısıtacak!
19. Geçtiğimiz sene de Bodrum'da yaptığı jet-surf'le hepimize bir durgunluk geçirten Kıvanç Tatlıtuğ, artık gelenekselleşen sörf şovunun 2024 versiyonunu gerçekleştirdi!🙈
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