20 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Sabancı'nın Nazlı Sabancı'yla çıktığı kızlar gecesi gözlerden kaçmadı!
2. İkiside ünlü oyuncular olan Rooney Mara ve Joaquin Phoenix'in dillere destan bir aşkı olduğu herkes tarafından görülüyor. Son derece yetenekli olan ikili çok müjdeli bir haber ile gündemde!
3. Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden inmek nedir bilmeyen Selena Gomez, aşkın başkenti Paris'e uçtu ve şehrin dört bir yanından paylaşım yaptı. En çok da Gomez'in küvet pozu dikkatleri çekti.
4. Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı, taze baba Kaan Urgancıoğlu minik oğlu Ardıç ilk defa gözüktü!
5. Sık sık "estetik mi yaptırdınız?" sorularına maruz kalan Armağan Çağlayan, son gelen estetik yorumundan sonra adeta çileden çıktı.
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6. Şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde alkolü fazla kaçıran ünlü şarkıcı Tarkan'a küfürler yağdırmıştı. Yine benzer bir olayla karşımıza çıkan Ortaç sarhoş halde canlı yayın açtı!
7. 2020 yılında Survivor'a katılan futbolcu Aycan Yanaç, yine All Star yarışmasında da yer almış ancak dayanamadığını söyleyerek çekilmişti. Survivor'ın ardından Instagram'da bir milyonu aşan takipçisi olan Yanaç, kendisine gelen 'dudak estetiği' söylentilerine yanıt verdi.
8. Merve Boluğur son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisine dair yeni açıklamalar yapan ünlü isim, şimdilerde ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Elinde bir mikrofonla gördüğümüz Merve Boluğur, kendisini yapay zeka görsellerine bile taş çıkardı!
9. Leonardo DiCaprio çoğunlukla magazin gündemine kendinden yaşça küçük sevgilileriyle gelse de kurduğu vakıf sayesinde yaptığı iyiliklerin ve bağışların hakkını vermek lazım. Afrika'da bir kuyuya fon sağlamaktan, Rusya'da bir hapishanede tutulan 100 tane balinayı kurtamak için yaptığı bağışlara iyilik timsali diyebileceğimiz ünlü isim herkesi şaşırttı.
10. Hamile olduğun geçtiğimiz aylarda duyuran ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, katıldığı bir programda göz önünde olmayan sevgilisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
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11. İnci Taneleri dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir özel hayatı da mercek altında. İlk olarak Bircan Bali, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakın bir süredir model Cansu Taşkın ile birlikte olduğunu ileri sürmüştü. İki taraftan da söz konusu iddiaya dair hiçbir yanıt gelmemişti. Şimdi de Taşkın'ın profilindeki kalpli Yılmaz Erdoğan paylaşımı dikkatleri çekti.
12. Merve Boluğur'un "mutlu bir yuvam, bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamasının ardından yeniden alevlenen Murat Dalkılıç nefreti gündeme bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. O kadar ki senelerdir eski eşi hakkında konuşmayan Murat Dalkılıç'tan da açıklama gelmişti. Çiftin eski komşusu Fatih Ürek de konuyla ilgili yorum yaptı, tüm suçu da Merve'ye attı.
13. Henüz Ramazan ayı başlamadan, Ramazan Bayramı'nda hangi şarkıcıların nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Tabii son zamanların en popüler isimlerinden Hadise de Ramazan Bayramı'nı boş geçmeyecek. Posta Gazetesi'nin haberine göre, üç farklı yerde sahne alacak olan Hadise, kazancıyla resmen bayram edecek!
14. Ekranların sevilen yüzlerinden Burak Deniz, uzun süredir televizyondan uzaktı. Deniz, bomba bir diziyle televizyona geri dönüyor.
15. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı Jet Sosyete dizisindeki İlayda karakteri ile ünlenen oyuncu Deniz Cengiz, 'Umarım Annem Dinlemez' isimli podcast'te anlattığı sevişme anısı ile sosyal medyada gündem oldu.
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16. Son zamanlarda, kariyerini ve aşk hayatını birlikte ilerleten Dua Lipa hem yeni şarkısını çıkarttı hem de yeni sevgilisi oyuncu Callum Turner'ı koluna takıp davette boy gösterdi. İlk defa bir davete birlikte katılan ikili ilgi odası oldu.
17. II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününe katılan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın Atatürk’e hakaret edip beddua etmesi skandal yarattı. Şevki Yılmaz'a sert çıkan isimlerden biri de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar paylaşımlarıyla tokat etkisi yarattı.
18. Hülya Avşar'a ait icra tebligatını kızı Zehra Çilingiroğlu'na teslim ettiğini söyleyen fakat Çilingiroğlu yerine imza attığı iddiasıyla dağıtım görevlisine dava açıldı.
19. Kariyerine Disney Channel isimli kanalda çocuklara yönelik yapımlarda oyunculuk yaparak başlayan Bridgit Mendler, her seferinde çıtayı daha da yukarı taşımayı başarıyor. Bu sefer de dünya ve uzay arasında veri iletişimi sağlayan uydu istasyonları üreten Northwood Space’in CEO’su oldu.
20. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor olmasıyla dikkat çeken isimlerden. Şimdilerde yeni dizisi Senden Önce ile yeniden ekranlara dönen Şahinkaya, Instagram'da attığı son fotoğrafla ağzımızı açık bıraktı. Verdiği pozdan ya da ışıktan mıdır bilinmez, resmen Minik Serçe Sezen Aksu'nun gençlik haline benzedi!
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21. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna Amerika turuna kaldığı yerden devam ediyor! Bir konseri sırasında sandalyeden yere düşen şarkıcı yürekleri hoplattıktan sonra, durumu hiçbir şey olmamış gibi toparladı.
22. Geçtiğimiz haftalarda kıyafetlerinin fiyatı ile ağzımızı açık bırakan Demet Özdemir, bu sefer bomba bir aşk iddiası ile karşımızda. Geçtiğimiz yaz Yunan DJ sevgilisi Sergio'dan ayrılan Demet Özdemir, Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi ile aşk yaşıyor!
23. Rapçi Ezhel'e olan bağlılığını ve desteğini her zaman dile getiren Ulya Turgut, son zamanlarda Alizade ile ilgili sözleriyle gündem olmuştu. Bugün ise Ezhel'den annesi Ulya Turgut için minnet dolu bir doğum günü paylaşımı geldi.
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