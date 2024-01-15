15 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 2022 yılında ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, erkek oyuncuların kadın oyunculardan .ok daha fazla kazandığını dile getirmiş akabinde de gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü komedyen Ricky Gervais ise asgari ücretli çalışanları da göz önüne kalarak bu açıklamaya sessiz kalmadı!
2. Oyunculuğunun yanısıra bir de sosyal medya fenomenine dönüşen Nurgül Yeşilçay son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Bazen iğneleyici bazen de taklit yaptığı videolar çeken ünlü oyucunun son paylaşımı viral oldu. Yeşilçay'ın diyet bozma paylaşımında eski karakteri Kösem Sultan'la mücadele ettiği anlara yorum yağdı.
3. Son zamanlarda gazeteci Emre Erciş'in kendisi hakkındaki paylaşımları ile gündemde olan Feyza Altun, hakkında bir 'algı operasyonunun' yapıldığını söyledi. İddiaları yalanlarken, açıklamasına espri katmayı da ihmal etmedi.
4. Macar asıllı güzel mankenimiz Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret meleği olmuştu. Mavi, Armani Exchange, Louis Vuitton, Vivien Westwood, MiuMiu ve daha birçok markanın mankeni oldu ve defilelerine çıktı. Palvin'in sesi soluğu çok çıkmasa da her haberiyle gündeme bomba gibi düşmeye ve hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.
5. Son zamanlarda yüzündeki değişimlerle dikkat çeken ünlü şarkıcı Rafet El Roman estetik iddialarına cevap verdi.
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6. Herkese ve her olaya fikrini mutlaka belirtmesiyle meşhur Farah Zeynep Abdullah, bu sefer de sosyal medya fenomeni Alican Bostancı'nın hasta eşine yardım ettiği videodan yorumunu eksik etmedi!
7. İdo Tatlıses'le ikizlerini kucağına almak için gün sayan Yasemin Şefkatli'nin mandalinaları mideye indirirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri büyük güldürdü!
8. 2 Ocak günü bebeklerini kucaklarına alan Hande Ünal ve eşi İsmail Ege Şaşmaz kızlarıyla ilk paylaşımlarını yaptı. Kalp ısıtan kareye sevgi dolu birçok yorum geldi.
9. Artık adını duymayanın kalmadığı Taylor Swift 'in dünya çapında yakaladığı ün gün geçtikçe artıyor. Şarkıcının bir hayranının İtalya'daki konseri için başvurduğu vizenin kabulünde büyük rol oynadığı ortaya çıktı.
10. Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Meryem Uzerli, en son O Ses Türkiye yılbaşı programında jüri olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Reklam tekliflerini 10 milyon liradan 20 milyona çıkardığı söyleniyor.
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11. Valizinden 40 kilo yiyecek çıkan İspanyol şarkıcı ve söz yazarı Julio Iglesias, Dominik Cumhuriyeti'nde havaalanında gözaltına alındı.
12. Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun aldığı nefesi bile sosyal medya hesabından paylaşan biri. Ancak kendisi birkaç gündür ortalarda yok, hiç bir paylaşım da yapmıyor. En son gizemli sevgilisiyle Tayland'a gittikten sonra sırra kadem basan Mika Raun hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.
13. Eleştirmenlerin Seçimi Ödüllerine (Critics Choice Awards) katılan isimlerden olan Billie Eilish'in giydiği kıyafet yine gündem oldu.
14. Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ile oyuncu Burak Deniz'in bir süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu. Takvim'in haberine göre; Sapanca’da termal otele giden ikili, burada hafta sonu tatili yaparak aşklarını adeta ilan etti.
15. Şov dünyasının tanınan ve sevilen ismi Okan Bayülgen, televizyonda evlilik hakkında söyledikleriyle sosyal medyanın diline düştü. 59 yaşındaki Bayülgen'in evlilik hakkındaki görüşleri duyanların kafalarını oldukça karıştırıp "Nasıl yani?" diye sorgulattı.
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16. Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) geçtiğimiz gece düzenlendi. 29'uncusu gerçekleşen ödül törenine onlarca ünlü akın etti. Billie Eilish ve Dua Lipa'nın bu pozları ise çok sevildi!
17. Ünlü iş insanı Saadettin Saran'ın malum internet sitesi üzerinden lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı. Takcim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ ve daha pek çok ünlü isme komşu olan villanın satış fiyatı ise gözlerimizi yuvalarından çıkardı.
18. Bir döneme damgasını vuran Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çiftinin yeniden barıştığına dair iddialar magazin kulislerinde konuşuluyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz günlerde bu çiftin tatile bile çıktığı söylendi. Kerem Bürsin barıştıkları iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
19. Geçtiğimiz gece gerçekleşen Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri) her ödül töreni gibi çok ses getirdi. Gecede ödül alan Ryan Gosling'in şaşkınlığı olay oldu.
20. Danla Bilic, sosyal medya fenomenleri arasında paylaşımlarıyla, lüks yaşantısıyla ve aşk hayatıyla en merak edilen isimlerden biri olmayı başarıyor. Twitter'da bir kullanıcının yaptığı yoruma Danla Bilic'den yorum gecikmedi.
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21. Fatih Altaylı'nın YouTube programının konuğu olan Gupse Özay, kızı Jan Asya'ya dair hepimizi güldüren açıklamaların altına imza attı. 1 yaşını dolduran kızı Jan Asya'nın babası Barış Arduç'a olan düşkünlüğünü tatlı bir kıskançlıkla anlatan Özay, "Anneden önce baba dedi" ifadelerini kullandı.
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