Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Ünlü Model Barbara Palvin Yeni Pozlarıyla Olay Yarattı
Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Ünlü Model Barbara Palvin Yeni Pozlarıyla Olay Yarattı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C192afrsu...
Macar asıllı güzel mankenimiz Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret meleği olmuştu. Mavi, Armani Exchange, Louis Vuitton, Vivien Westwood, MiuMiu ve daha birçok markanın mankeni oldu ve defilelerine çıktı. Palvin'in sesi soluğu çok çıkmasa da her haberiyle gündeme bomba gibi düşmeye ve hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.
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Hatırlarsanız Eylül 2022'de Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çifti hayranlarına bir anda nişanlandığını açıklamıştı.
Çiftimize bir Maşallah deyip, hemen nazar boncuğumuzu bırakalım...🧿
Ve Glory Magazin'in geçenlerde paylaşmış olduğu Palvin'in yeni pozlarına bir göz atalım.
"Aşk" konseptli iç çamaşırı takımlarını giydiği fotoğraf çekiminde verdiği pozlarla resmen yer yerinden oynadı. İşte o fotoğraflar👇
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Barbara Palvin şaka mı?
Dünya için bu güzellik sizce de fazla değil mi?😍❤️
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