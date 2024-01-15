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Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Ünlü Model Barbara Palvin Yeni Pozlarıyla Olay Yarattı

Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Ünlü Model Barbara Palvin Yeni Pozlarıyla Olay Yarattı

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 18:32

Macar asıllı güzel mankenimiz Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret meleği olmuştu. Mavi, Armani Exchange, Louis Vuitton, Vivien Westwood, MiuMiu ve daha birçok markanın mankeni oldu ve defilelerine çıktı. Palvin'in sesi soluğu çok çıkmasa da her haberiyle gündeme bomba gibi düşmeye ve hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C192afrsu...
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Hatırlarsanız Eylül 2022'de Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çifti hayranlarına bir anda nişanlandığını açıklamıştı.

Hatırlarsanız Eylül 2022'de Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çifti hayranlarına bir anda nişanlandığını açıklamıştı.

Aradan 10 ay geçtikten sonra da sürpriz bir düğünle evlenmişlerdi. Gördüğünüz gibi medyayla çok da haşır neşir değil mankenimiz. Ama bir duyuru yapıyor, bir post atıyor, ortalık birbirine giriyor.

Çiftimize bir Maşallah deyip, hemen nazar boncuğumuzu bırakalım...🧿

Çiftimize bir Maşallah deyip, hemen nazar boncuğumuzu bırakalım...🧿

Ve Glory Magazin'in geçenlerde paylaşmış olduğu Palvin'in yeni pozlarına bir göz atalım.

Ve Glory Magazin'in geçenlerde paylaşmış olduğu Palvin'in yeni pozlarına bir göz atalım.

"Aşk" konseptli iç çamaşırı takımlarını giydiği fotoğraf çekiminde verdiği pozlarla resmen yer yerinden oynadı. İşte o fotoğraflar👇

"Aşk" konseptli iç çamaşırı takımlarını giydiği fotoğraf çekiminde verdiği pozlarla resmen yer yerinden oynadı. İşte o fotoğraflar👇

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Barbara Palvin şaka mı?

Barbara Palvin şaka mı?

Dünya için bu güzellik sizce de fazla değil mi?😍❤️

Dünya için bu güzellik sizce de fazla değil mi?😍❤️

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