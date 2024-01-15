Güzelliğiyle Göz Kamaştıran Ünlü Model Barbara Palvin Yeni Pozlarıyla Olay Yarattı

Macar asıllı güzel mankenimiz Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret meleği olmuştu. Mavi, Armani Exchange, Louis Vuitton, Vivien Westwood, MiuMiu ve daha birçok markanın mankeni oldu ve defilelerine çıktı. Palvin'in sesi soluğu çok çıkmasa da her haberiyle gündeme bomba gibi düşmeye ve hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.