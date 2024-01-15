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İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal İkilisinden İlk Bebekli Poz Geldi: Bu Kare Adeta Herkesin Kalbini Eritti

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal İkilisinden İlk Bebekli Poz Geldi: Bu Kare Adeta Herkesin Kalbini Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 17:43

2 Ocak günü bebeklerini kucaklarına alan Hande Ünal ve eşi İsmail Ege Şaşmaz kızlarıyla ilk paylaşımlarını yaptı. Kalp ısıtan kareye sevgi dolu birçok yorum geldi. Detaylar içeriğimizde👇

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Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz "Güneşi Beklerken" ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi yapımlardan tanıdığımız bir isim.

Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz "Güneşi Beklerken" ve "Barış Akarsu Merhaba" gibi yapımlardan tanıdığımız bir isim.

Hande Ünal ile 2021 yazında dünyaevine giren Ege Şaşmaz evliliklerinden bir yıl sonra kızlarını kucaklarına almayı beklediklerinin haberini sevenleri ile paylaşmıştı.

Hande Ünal ile 2021 yazında dünyaevine giren Ege Şaşmaz evliliklerinden bir yıl sonra kızlarını kucaklarına almayı beklediklerinin haberini sevenleri ile paylaşmıştı.

Hamile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Hande Ünal eşi Şaşmaz dizi çekimine ara verip Türkiye'ye geldiğinde doğum yapmıştı.

Hamile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Hande Ünal eşi Şaşmaz dizi çekimine ara verip Türkiye'ye geldiğinde doğum yapmıştı.

Burada bahsetmiştik:

Çiftin 2 Ocak sabahı Azra adını koydukları kızlarını kucaklarına aldıkları öğretilmişti.

Çiftin 2 Ocak sabahı Azra adını koydukları kızlarını kucaklarına aldıkları öğretilmişti.

Ünlü çift kızları ile iç ısıtan ilk karelerini sevenleriyle "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım🤍🧿" ve "Bu düş çok güzel 🤍" notları ile böyle paylaştı 👇

Ünlü çift kızları ile iç ısıtan ilk karelerini sevenleriyle "Hayatımıza, gönlümüze hoşgeldin minik kızım🤍🧿" ve "Bu düş çok güzel 🤍" notları ile böyle paylaştı 👇
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Bu karelere birçok ünlüden güzel dileklerde bulunan yorum geldi, gelin birlikte bakalım👇

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