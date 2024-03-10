Yunus Emre'nin Cinsel Organlı Kötü Sözünden Evrim Alasya'nın Çimen Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre'nin Cinsel Organlı Kötü Sözünden Evrim Alasya'nın Çimen Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
10 Mart Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. En son Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik'in yeni adresi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yüsra Geyik "Taş Kağıt Makas" dizisine dahil oluyor.
2. Bol olaylı ve kaoslu geçen Survivor'un bu döneminde yarışmaya erken ve beklenmedik şekilde veda eden isimlerden biri ise Sahra Işık olmuştu. Yarışmadan eşi yüzünden ayrıldığı söylenen Işık'tan evliliği ile ilgili problemler yaşadığı iddialarına öpücüklü yanı geldi!
3. Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Poyraz sebebiyle Acil Durum Konseyi yapıldığı ve Acun Ilıcalı'nın "Survivor'da görülmemiş büyüklükte bir ceza" alacağını söylediği görüldü. Poyraz'ın bu büyüklükte bir cezayı neden hak ettiği merak konusu oldu.
4. Survivor All Star'da gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Yarışmacılar arasında süren tartışmalar ailelerine de yansıdı. Yarışmacıların eşleri ve sevgilileri derken bu kez tartışmalara dahil olan isim Avatar Atakan'ın oğlu Aslan oldu.
5. Tüm hızıyla süren Survivor All Star'da Nagihan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Sakatlandıktan sonra ekranda göremediğimiz Nagihan konseyde Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Nagihan'ın Survivor'daki durumu belli oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Görkem evli ağabeyi Gökhan'la imam nikahı kıyıp başörtüsüyle ailesinin karşısına Çimen herkesi şoke etmişti. Dizide Çimen'in annesi Kıvılcım'a hayat veren Evrim Alasya'dan herkesi rahatlatan bir paylaşım geldi.
7. Dört sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde sık sık birilerinin ölmesi tepki çekmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde sevilen karakterlerden biri daha birkaç aylık ömrü kaldığını öğrendi.
8. Survivor'dan elenen Begüm, sosyal medya hesabında Aysu'nun ağabeyinin yemek getirdiği olayla ilgili bomba bir itirafta bulundu.
9. Survivor'da Yunus Emre ve Berna, oyun sırasında büyük bir gerginlik yaşamış ve bunun sonucunda da Acun Ilıcalı konseyde Yunus Emre'nin ceza aldığını açıklamıştı. Ilıcalı'nın Yunus Emre'nin Berna'ya söylediği sözle ilgili sert konuşmuştu. İzleyiciler ise o kızdıran sözü merak etti.
10. Sezona harika bir giriş yapan Bahar, güçlü kadın temasıyla daha ilk bölümden izleyiciyi kazanmayı başardı. Dördüncü bölümüyle de sezonun reyting rekorunu kıran dizi büyük ses getirmeye devam ediyor. 8 Mart'ta yapılan yürüyüşte diziden repliklerle hazırlanan pankartlar da bunun en büyük göstergelerinden. Dizinin senaristi Ayça Üzüm, o pankartlarla yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kadrosuna yeni dahil olan isimlerden ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Sabah'tan İlker Gezici'nin sorularına yanıt verdi. Akıllara "Muro" rolüyle kazınan Üstündağ, 10 yaşındaki oğlu Kaan için dikkat ettiği noktalara değinirken, "çizgi filmlerde LGBT propagandası yapılıyor" diyerek isyan etti.
12. Survivor All Star’da son bölüme damgasını vuran Yunus Emre ile Berna arasındaki kavga sonrasında Yunus Emre’ye verilen 4 ödülden men cezasına eşinden çok sert tepki geldi. Yunus Emre’nin eşi Beria Özden, hem diğer yarışmacıları hem de Acun Ilıcalı’yı çok sert sözlerle eleştirdi.
13. Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre her sahnesi ayrı olay olan Kızıl Goncalar'ın ne zaman sezon finali yapacağı ise belli oldu!
14. Reyting rekorları kıran Yargı dizisine son olarak Savcı İclal karakteriyle Defne Kayalar dahil oldu. Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Defne Kayalar, başarılı oyunculuğuyla dikkat çekti. Sosyal medyada araştırılan oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu.
15. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 131 bölüm sonunda 2021 yılında final yapan Çukur, gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülüyor. Dizinin başrolü Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, büyük bir etki yaratan finaliyle ilgili detayları anlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda