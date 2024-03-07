Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Dizinin Final Sahnesindeki Bilinmeyen Detayları Anlattı!

2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 131 bölüm sonunda 2021 yılında final yapan Çukur, gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülüyor. Dizinin başrolü Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, büyük bir etki yaratan finaliyle ilgili detayları anlattı.