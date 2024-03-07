Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Dizinin Final Sahnesindeki Bilinmeyen Detayları Anlattı!
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Dizinin Final Sahnesindeki Bilinmeyen Detayları Anlattı!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 131 bölüm sonunda 2021 yılında final yapan Çukur, gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülüyor. Dizinin başrolü Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, büyük bir etki yaratan finaliyle ilgili detayları anlattı.
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Pek çok kişi için gelmiş geçmiş en iyi Türk dizilerinden biri olarak görülen Çukur, 2017'de yayın hayatına başlamıştı.
Tam dört sezon ve 131 bölüm süren dizi, 2021 yılında sevenlerini üzerek ekranlara veda etmişti.
Başarılı oyuncu kadrosu ve "aile her şeydir" temasıyla izleyenlerin gönlünü kazanan Çukur, final bölümünde izleyiciyi bir hayli şaşırtmıştı.
Herkesi üzen bu finalde Yamaç'ın hayatından geçen ve dolayısıyla dizide yer alan herkesle vedalaşmasını da izlemiştik.
Evet, ilk aşkı Sena'yla da...
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Meğer tüm bunların bir anlamı varmış. Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli, Ay Yapım'ın yayınladığı "Hiç Görmedikleriniz" videosunda Çukur'un finalinde geçen bu sahnenin detaylarını anlattı.
Hayatında yoluna çıkanlarla ve özellikle aşklarıyla vedalaşan Yamaç, İynemli'nin anlattığı gibi düşününce daha çok duygulandırdı!
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