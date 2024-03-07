Survivor All Star'da Boyut Atlayarak Her Saniye Güldüren Yunus Emre'nin Birbirinden Komik Anları
Survivor All Star'da Boyut Atlayarak Her Saniye Güldüren Yunus Emre'nin Birbirinden Komik Anları
Kaynak: https://twitter.com/bilgiisurvivor/st...
Yunus Emre, Survivor All Star'da eğlenceli tavırları ve esprili kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi elde etti. Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımlarda da en çok beğeni alan ikinci yarışmacı olmayı başaran Yunus Emre'nin Survivor'daki komik anlarını sizler için derledik!
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Survivor'a ikinci kez katılan Yunus Emre, bu sezon izleyici tarafından çok daha fazla sevildi.
Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşımlarda en fazla beğeniyi alan ikinci yarışmacı olarak ne kadar sevildiğini herkese göstermiş oldu.
Sık sık tartışmaya karışması bir yana neredeyse her olayı şakaya vurması sezonda en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Twitter'da Survivor Bilgi Offical adlı hesap İnzar Production'un hazırladığı videoyla Yunus Emre'nin komik anlarını paylaştı.
Bu anlara yorum yağdı.
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