Dr. Nowzaradan Yardım Etsin: Ağır Yaşamlar'ın Yeni Sezonunda Enis Arıkan Sürprizi!
Dr. Nowzaradan Yardım Etsin: Ağır Yaşamlar'ın Yeni Sezonunda Enis Arıkan Sürprizi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
TLC ekranlarında 10 sezondur yayınlanan Ağır Yaşamlar, ülkemizde büyük bir ilgiyle izleniyor. 13 Mart Çarşamba günü yeni sezonuyla ekranlara gelecek Ağır Yaşamlar'da izleyiciyi bir sürpriz bekliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TLC ekranlarında 270 kilonun üzerindeki hastaların zayıflama sürecinin anlatıldığı Ağır Yaşamlar, ülkemizde de büyük bir ilgiyle izleniyor.
Dr. Nowzaradan'ın iyileştirme sürecine tanık olduğumuz program 10 senedir TLC ekranlarında yayınlanıyor.
13 Mart Çarşamba günü yeni sezonuyla ekrana gelecek Ağır Yaşamlarda izleyiciyi bir sürpriz bekliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 20 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da yayınlanacak ikinci bölümde Enis Arıkan sürpriziyle karşılaşacağız.
Arıkan, programın ikinci bölümünde Dr. Now'un hastası William'ı seslendiriyor. Enerjisiyle ortamı şenlendiren Enis Arıkan'ın Dr. Now’u seslendiren Dündar Müftüoğlu ile o anlarını burada izleyebilirsiniz:
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