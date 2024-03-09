Her Sahnesi Ayrı Olay Olan Kızıl Goncalar'ın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Her Sahnesi Ayrı Olay Olan Kızıl Goncalar'ın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre her sahnesi ayrı olay olan Kızıl Goncalar'ın ne zaman sezon finali yapacağı ise belli oldu!
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Biliyorsunuz ki Kızıl Goncalar Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri arasında yer almaya devam ediyor.
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizide yaşamları kesişen Atatürkçü doktor Levent ile bir dini cemaatin içinde yaşayan Meryem’in ve çevresinin yaşadıklarını izliyoruz.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre her hafta en çok izlenen dizilerden biri olan Kızıl Goncalar'ın ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu!
Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızıl Goncalar 20. bölümünde sezon finali yapacak.
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