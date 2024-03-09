Her Sahnesi Ayrı Olay Olan Kızıl Goncalar'ın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Türk televizyonlarının bir anda en tartışmalı dizisi haline gelen Kızıl Goncalar, tarikat ve cemaatlere yönelik sahneleriyle yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre her sahnesi ayrı olay olan Kızıl Goncalar'ın ne zaman sezon finali yapacağı ise belli oldu!