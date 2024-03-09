Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sözlerine Dayanamayan Yunus Emre Konseyi Terk Etti!
Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sözlerine Dayanamayan Yunus Emre Konseyi Terk Etti!
Survivor All Star'ın kaossuz bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son olarak izlediğimiz Yunus Emre ve Berna tartışması konseye de taşındı. Konseyde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı ve Yunus Emre konseyi terk etti.
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Survivor All Star'ın son bölümüne bu defa Berna ve Yunus Emre arasındaki tartışma damgasını vurdu.
Oyun esnasında sinirlerine hakim olamayan Berna, Yunus Emre'nin üzerine yürürken, ikili arasında fiziksel temas olmaması için araya diğer yarışmacılar girdi.
Oyun alanındaki tartışma konseye de taşınırken, Berna ve Yunus Emre arasındaki gerginlik had safhaya ulaştı ve Acun Ilıcalı'nın önünde tekrardan tartıştılar.
Ben burda kaç ceza yemişim onu hatırlamıyorum. İşi gücü bırakıp benimle oynuyorlar. Tutamıyorum kendimi Acun Abi' diyen Yunus Emre'ye Berna 'Kimse üzerine yürümedi. Kafanda kurma' deyince Yunus Emre tekrardan sinirlendi.
Ilıcalı, laf dalaşına giren Yunus Emre'ye karşı 'Sen verdiğimiz cezalarla bir türlü uslanmıyorsun. Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız' deyince ortalık iyice karıştı.
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Acun Ilıcalı'nın sözlerine daha fazla dayanamayan Yunus Emre fragmanda konseyi terk ederken, akıllara "Diskalifiye mi oluyor?" sorusu geldi.
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konseyinizin MK
Bu olaylar kurgu ise Acun gerçekten büyük deha. Her hafta benzer olaylarla izlenme rekoru kırmaya devam ediyor.
İşler reytingler iyi gitmiyo demek ki,kavgalar danışıklı dövüşler şovlar,miyadını çoktan bitiren bir program,nasıl olsa acun efendi ekmeeeni bolca yedi