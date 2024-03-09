Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sözlerine Dayanamayan Yunus Emre Konseyi Terk Etti!

Survivor All Star'ın kaossuz bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son olarak izlediğimiz Yunus Emre ve Berna tartışması konseye de taşındı. Konseyde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı ve Yunus Emre konseyi terk etti.