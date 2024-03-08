Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Gelmeyince Yapımcı Açıklama Yaptı!

Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle çıtayı daha yukarılara taşımaya devam ediyor. Şerbo'nun son bölümünde Çimen'in türbana girmesi ufak çaplı şok etkisi yaşatırken, bomba bölümün ardından fragman gelmemesine yapımcıdan açıklama geldi.