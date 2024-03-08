Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Gelmeyince Yapımcı Açıklama Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanı Gelmeyince Yapımcı Açıklama Yaptı!
Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle çıtayı daha yukarılara taşımaya devam ediyor. Şerbo'nun son bölümünde Çimen'in türbana girmesi ufak çaplı şok etkisi yaşatırken, bomba bölümün ardından fragman gelmemesine yapımcıdan açıklama geldi.
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Show TV'nin reyting kurdu dizisi Kızılcık Şerbeti her yeni bölümde izleyicileri şoklardan şoklara sokmaya devam ediyor.
Gayet sakin başlayan bölüm son sahnesine kadar diğer Şerbo bölümlerinden daha az kaotik olurken, son sahne boğazımıza yumru gibi oturdu.
Gökhan'la yaşadığı ilişkinin ardından körkütük aşık olan Çimen'in akıllanmaktan ziyade Gökhan'ın manipülasyonuyla bir de türbana girmesi şok etkisi yaratırken, izleyiciler haliyle yeni bölüm fragmanını iple çekti.
Bir klasik olarak bölümden hemen sonra gelen Kızılcık Şerbeti fragmanı bir türlü gelmek bilmezken, izleyicilerin isyanına dizinin yapımcısı Faruk Turgut yetişti.
Yeni bölüm tanıtımının yetişmediğini belirten Turgut, fragmanın bu gece yayınlanmayacağını paylaşırken, bu paylaşıma izleyicilerden yorum yağdı.
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İşte gelen tepkilerden bazıları:
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