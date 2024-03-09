Çimen'in Türbanıyla Şoke Olduğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Çimen'in Türbanıyla Şoke Olduğumuz Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına kilitledi. Çimen'in türbana girmesiyle ufak çaplı şok yaşadığımız diziye gelen tepkileri sizler için derledik.
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Kızılcık Şerbeti'nin 54. bölümünü görseldeki Nilay gibi şoke içinde izledik desek yalan olmaz.
Yani Apo'ya iyiden iyiye adapte olduğumuz bölümde bildiğimiz Şerbo kaosu hakimiyet sürerken, son sahnede izleyicilerin bile tahmin edemeyeceği bir şey yaşandı.
Çimen'in evli Gökhan'la imam nikahı kıyıp bir de üzerine türbana girip kuma olmayı resmen kabul etmesi "Yok artık" dedirtse de izleyiciler bilir ki "This is Kızılcık Şerbo"
Çimen'in bu hareketiyle en az Kıvılcım kadar beyninden vurulmuşa dönen izleyiciler kolları sıvayıp Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne tepkilerini yazdılar.
İşte onlardan bazıları:
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