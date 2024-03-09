Hamdüsenalar Olsun! Kızılcık Şerbeti Doğa'ya Partner Geliyor
Hamdüsenalar Olsun! Kızılcık Şerbeti Doğa'ya Partner Geliyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih ısrarı her bölüm izleyicileri sinir krizlerine sürüklerken, Birsen Altuntaş sonunda müjdeli haberi verdi. Altuntaş'ın haberine göre Doğa'ya partner geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti dur durak bilmeden kaos ve entrikayı evlerimize getirmeye devam ediyor.
2. sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması olurken, Doğa'mızı bir anda Fatih aşığı olarak buluverdik.
Doğa'yla boşanmasının hemen ardından Görkem'le evlilik kararı alan Fatih erkolardan nefret etmemizin baş sebebi olurken, Doğa'nın buna rağmen vazgeçmemesini anlamlandıramadık.
Bununla da kalmayıp Fatih'e tekrardan deneyelim diyen Doğa üzerine ret yerken, ekran başında çıldırmamak mümkün değildi.
Doğa'nın aklını başına toplayıp bu Fatih sevdasından bir an önce kurtulması için neredeyse adaklar adamaya hazır olan izleyicilerin sonunda istediği oldu ve Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti Doğa'ya yeni bir partner geliyor.
Doğa'nın partneri için hangi oyuncuyla anlaşmaya varıldığı henüz belli olmazken ilk ipucu zengin bir iş adamı olacağı yönünde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Muhafazakar zengin iş adamıdır o 😂😂😂
Konudan bağımsız -cünkü başka yere giriş yapamıyorum - bi bende mi böyle bilmiyorum ama yine güncelleme sonrası boka sardı uygulama, kategorilere girmek iste... Devamını Gör
Yok sadece sende değil, bende de durum aynı. Bir taraf düzelirken diğer taraf bozuluyor.
Kız Doğa hiç mi gururun yok senin ya yeniden denesen ne olacak yine aldatacak bu karaktersiz seni Şunlar olacak Doğa o kişiye yönelince Fatih kuduracak olmaz... Devamını Gör