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Hamdüsenalar Olsun! Kızılcık Şerbeti Doğa'ya Partner Geliyor

Hamdüsenalar Olsun! Kızılcık Şerbeti Doğa'ya Partner Geliyor

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 10:38

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih ısrarı her bölüm izleyicileri sinir krizlerine sürüklerken, Birsen Altuntaş sonunda müjdeli haberi verdi. Altuntaş'ın haberine göre Doğa'ya partner geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti dur durak bilmeden kaos ve entrikayı evlerimize getirmeye devam ediyor.

Show TV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti dur durak bilmeden kaos ve entrikayı evlerimize getirmeye devam ediyor.

2. sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması olurken, Doğa'mızı bir anda Fatih aşığı olarak buluverdik.

2. sezon başından beri izleyicilerin en büyük isteği Doğa'nın Fatih'ten boşanıp iyi bir intikam alması olurken, Doğa'mızı bir anda Fatih aşığı olarak buluverdik.

Doğa'yla boşanmasının hemen ardından Görkem'le evlilik kararı alan Fatih erkolardan nefret etmemizin baş sebebi olurken, Doğa'nın buna rağmen vazgeçmemesini anlamlandıramadık.

Doğa'yla boşanmasının hemen ardından Görkem'le evlilik kararı alan Fatih erkolardan nefret etmemizin baş sebebi olurken, Doğa'nın buna rağmen vazgeçmemesini anlamlandıramadık.

Bununla da kalmayıp Fatih'e tekrardan deneyelim diyen Doğa üzerine ret yerken, ekran başında çıldırmamak mümkün değildi.

Bununla da kalmayıp Fatih'e tekrardan deneyelim diyen Doğa üzerine ret yerken, ekran başında çıldırmamak mümkün değildi.

Doğa'nın aklını başına toplayıp bu Fatih sevdasından bir an önce kurtulması için neredeyse adaklar adamaya hazır olan izleyicilerin sonunda istediği oldu ve Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.

Doğa'nın aklını başına toplayıp bu Fatih sevdasından bir an önce kurtulması için neredeyse adaklar adamaya hazır olan izleyicilerin sonunda istediği oldu ve Birsen Altuntaş müjdeli haberi verdi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti Doğa'ya yeni bir partner geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti Doğa'ya yeni bir partner geliyor.

Doğa'nın partneri için hangi oyuncuyla anlaşmaya varıldığı henüz belli olmazken ilk ipucu zengin bir iş adamı olacağı yönünde.

Doğa'nın partneri için hangi oyuncuyla anlaşmaya varıldığı henüz belli olmazken ilk ipucu zengin bir iş adamı olacağı yönünde.

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Pelin Kılıç

Muhafazakar zengin iş adamıdır o 😂😂😂

mamamia

Konudan bağımsız -cünkü başka yere giriş yapamıyorum - bi bende mi böyle bilmiyorum ama yine güncelleme sonrası boka sardı uygulama, kategorilere girmek iste... Devamını Gör

Nuray

Yok sadece sende değil, bende de durum aynı. Bir taraf düzelirken diğer taraf bozuluyor.

Arzu Dinç

Kız Doğa hiç mi gururun yok senin ya yeniden denesen ne olacak yine aldatacak bu karaktersiz seni Şunlar olacak Doğa o kişiye yönelince Fatih kuduracak olmaz... Devamını Gör