Sezona Bomba Gibi Bir Giriş Yapan Bahar Dizisinin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Sezona Bomba Gibi Bir Giriş Yapan Bahar Dizisinin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.medyafaresi.com/haber/bah...
Sezonun ortasından giriş yapmasına rağmen ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen ve rekora koşan Bahar dizisi izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Dördüncü bölümüyle ekrana gelen ve hayranlık uyandıran dizinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu!
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Sezona ortasından giriş yapmasına rağmen sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ve reytinglerde zirveye oturan Bahar, her yeni bölümüyle izleyici sayısını artırmaya devam ediyor.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı dizide hem dramı hem komediyi bir arada izliyoruz.
Muhteşem oyunculukları ve konusuyla daha çok konuşulacak gibi görünen dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
Dördüncü bölümüyle ekrana gelen dizinin 15. bölümüyle sezon finali yapması bekleniyor.
Buna göre, planda bir değişiklik olmazsa 21 Mayıs'ta Bahar'ın sezon finalini izleyeceğiz.
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