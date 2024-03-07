Sezona Bomba Gibi Bir Giriş Yapan Bahar Dizisinin Sezon Finali Tarihi Belli Oldu!

Sezonun ortasından giriş yapmasına rağmen ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşen ve rekora koşan Bahar dizisi izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. Dördüncü bölümüyle ekrana gelen ve hayranlık uyandıran dizinin ne zaman sezon finali yapacağı belli oldu!