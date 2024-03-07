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Ramazan Öncesi Son Kez: İnci Taneleri'nde Dilber Yeni Pavyon Dansıyla Herkesi Ekrana Kilitledi!

Ramazan Öncesi Son Kez: İnci Taneleri'nde Dilber Yeni Pavyon Dansıyla Herkesi Ekrana Kilitledi!

Yılmaz Erdoğan
themyscira - Misafir Editör
08.03.2024 - 00:50

İnci Taneleri henüz ekrana gelmeden adını dansıyla duyuran Dilber'in, Ramazan ayı boyunca dans etmeyeceği duyurulmuştu. Ramazan öncesi son kez dans eden Dilber bir kez daha dansıyla kendine hayran bıraktı.

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İnci Taneleri başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezonun en çok beğenilen yapımlarından biri.

İnci Taneleri başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle sezonun en çok beğenilen yapımlarından biri.

Dizi henüz yayına girmeden önce diziyle ilgili ilk bildiğimiz şey de Dilber ve dansıydı biliyorsunuz ki.

Dizi henüz yayına girmeden önce diziyle ilgili ilk bildiğimiz şey de Dilber ve dansıydı biliyorsunuz ki.

Her hafta yaptığı danslarla dikkat çeken Dilber, dizinin en çok konuşulan karakteri desek yalan olmaz.

Her hafta yaptığı danslarla dikkat çeken Dilber, dizinin en çok konuşulan karakteri desek yalan olmaz.

Ancak Ramazan ayı boyunca ekranda Dilber dansı izlemeyeceğimiz açıklanmıştı.

Ancak Ramazan ayı boyunca ekranda Dilber dansı izlemeyeceğimiz açıklanmıştı.

Ramazan ayına birkaç gün kala İnci Taneleri'nin son bölümünde bir Dilber dansı daha izledik.

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Acılar içinde çıktığı sahnede bu performansı sergiledi Dilber. Siz nasıl buldunuz?

Acılar içinde çıktığı sahnede bu performansı sergiledi Dilber. Siz nasıl buldunuz?

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