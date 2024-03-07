Eleme Adaylarının Hepsi Güçlüydü: Survivor'da Kim Elendi?
Eleme Adaylarının Hepsi Güçlüydü: Survivor'da Kim Elendi?
Son yılların en çok konuşulan ve en çok tartışma yaşanan Survivor'ında önemli bir eleme daha gerçekleşti. Hakan, Mustafa Kemal, Batuhan ve Yaman'ın eleme adayı olduğu haftada yarışmaya kim veda etti?
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Survivor'a geçtiğimiz hafta düellolar sonucu veda eden yarışmacı Begüm olmuştu.
Oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımdan eleme adayı olarak Hakan belirlendi.
İkinci dokunulmazlığı Kırmızı takımın kaybetmesiyle belirlenen ikinci aday Mustafa Kemal oldu.
Yarışmaya yeni katılan Batuhan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
Haftanın son eleme adayı da Mavi takımdan çıktı ve Yaman oldu.
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Mustafa Kemal ve Yaman arasında oynanan düelloyu Yaman kazanarak elenmekten kurtuldu.
Batuhan ve Hakan arasında oynanan düelloyu Batuhan kazanarak eleme adayı olmaktan kurtuldu.
Son olarak Hakan ve Mustafa Kemal arasında yapılan düellonun kazananı Hakan oldu.
Mustafa Kemal elenerek adaya veda etti.
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