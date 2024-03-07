On Parmağında On Marifetmiş: Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Piyano Performansıyla Büyüledi!
On Parmağında On Marifetmiş: Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Piyano Performansıyla Büyüledi!
Sezonun en iddialı dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, izleyicinin beğenisini toplamaya tam gaz devam ediyor. Dizinin sevilen ve beğenilen genç oyuncusu Demirhan Demircioğlu da Aziz Uras karakteriyle en az başroller kadar ilgi çekmeyi başarıyor. Demircioğlu şimdi de piyanodaki başarısıyla göz doldurdu!
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Bahar, yayın hayatına sezonun ortasında başlamasına rağmen fazlasıyla beğenildi ve reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.
Dizide rol alan her bir oyuncu karakterini o kadar başarılı yansıtıyor ki, her sahne izleyiciye geçmeyi başarıyor.
Dizide yakışıklılığı ve yeteneğiyle beğeni toplayan isimlerden biri de Aziz Uras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu.
24 yaşındaki genç oyuncu daha ilk bölümden büyük bir hayran kitlesine sahip olmayı başardı.
Biz oyunculuk yeteneğini ve yakışıklılığını konuşurken o yeteneklerini sergilemekten geri durmadı.
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Sette piyano çalan Demircioğlu, bu konudaki yeteneğiyle göz doldurdu.
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