On Parmağında On Marifetmiş: Bahar'ın Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu Piyano Performansıyla Büyüledi!

Sezonun en iddialı dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, izleyicinin beğenisini toplamaya tam gaz devam ediyor. Dizinin sevilen ve beğenilen genç oyuncusu Demirhan Demircioğlu da Aziz Uras karakteriyle en az başroller kadar ilgi çekmeyi başarıyor. Demircioğlu şimdi de piyanodaki başarısıyla göz doldurdu!