Yaz Geldi Çapkınlık Turları Başladı: Çağatay Ulusoy, Bodrum'daki Teknede Geceyi Yeni Aşkıyla Geçirdi!
Yaz Geldi Çapkınlık Turları Başladı: Çağatay Ulusoy, Bodrum'daki Teknede Geceyi Yeni Aşkıyla Geçirdi!
Yazın gelmesiyle beraber ünlülerle köşe kapmaca oynama da başladı! Çağatay Ulusoy, Aramızda Kalmasın kameralarına 'yeni aşkıyla' yakalandı!
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Çağatay Ulusoy, hem oyunculuğu hem de dillere destan yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen isimlerden biliyorsunuz!
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Terzi dizisindeki başarılı performansının ardından en son televizyonda Gaddar, dijital platformda da Kübra dizisiyle izlediğimiz ünlü oyuncu her ne kadar aşk hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmese de sık sık çapkınlık hikayelerine denk geliyoruz!
Duygu Sarışın'la bir ayrılıp bir barıştırdıkları uzun soluklu bir aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, herkesten uzak yaşadığı bu 6 senelik aşkı senenin başında sonlandırmıştı hatırlarsanız.
O zamandan bu yana kalbi boş sandığımız oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın kameralarına daha önce hiç görmediğimiz ve tanımadığımız bir kadınla takıldı.
Yazın gelmesiyle beraber radarlarını açan Çağatay Ulusoy'la genç kadın Bodrum-Cennet koyunda bir teknede görüntülendi.
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Geceyi teknede beraber geçirdikleri iddia edilen çift, sabah saatlerinde ayrıldı. Çağatay Ulusoy, hanımefendiyi yolcu ettikten sonra bir otele geçti! Böyle kaçamaklar hele ki mevsim yazsa gözden kaçmıyor biliyorsunuz! Bakalım, bu ikiliyi bir daha beraber görebilecek miyiz?
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