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İrem Helvacıoğlu’ndan Göndermeli Sözler: Helva Kavurduğu Anları Paylaştı

İrem Helvacıoğlu’ndan Göndermeli Sözler: Helva Kavurduğu Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 23:11
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İrem Helvacıoğlu son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda sona eren evliliğinin ardından oyuncunun hayatındaki gelişmeler magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Özellikle boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar uzun süre konuşulmuştu. Kızı Sora ile yeni bir hayat kuran Helvacıoğlu, bu süreçte özel hayatıyla ilgili çok fazla açıklama yapmamayı tercih etmişti. Ünlü oyuncunun paylaşımları ise bu sıralar takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Aşkım Kapışmak ile birlikte yaptığı paylaşım sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Oyuncunun paylaşımına eklediği not ise dikkatleri üzerine çekti.

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İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 2024 yılının ekim ayında evlenmişti.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 2024 yılının ekim ayında evlenmişti.

Sade bir törenle dünyaevine giren çift, o dönemde magazin basınında sıkça yer almıştı. Evliliklerinin ardından mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, 2025 yılında kızları Sora’nın doğumuyla anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. 

Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 17 Nisan 2026 tarihinde boşandı. Ayrılık haberinin ardından gözler çiftin kızları Sora ile ilgili alınacak kararlara çevrildi. Boşanma sürecinde özellikle velayet ve soyadı konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. İddialarda İrem Helvacıoğlu’nun kızının kendi soyadını taşımasını istediği öne sürüldü. Aynı dönemde nafaka, eğitim giderleri ve velayet konularında görüşmeler yapıldığı da konuşuldu. Daha sonra tarafların anlaşmaya vardığı ve Sora’nın velayetinin annesi İrem Helvacıoğlu’na verildiği öğrenildi.

Oyuncu son dönemde kızıyla geçirdiği zamanlara ve günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Oyuncu son dönemde kızıyla geçirdiği zamanlara ve günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor.

Bu kez gündeme gelmesine neden olan paylaşım ise Aşkım Kapışmak ile birlikte yer aldığı görüntüler oldu. İrem Helvacıoğlu ve Aşkım Kapışmak’ın birlikte helva kavurduğu anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımın asıl konuşulan kısmı ise eklenen not oldu. İrem Helvacıoğlu paylaşımında, “Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk.” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri takipçileri tarafından ayrılık sonrası yaşadıklarına gönderme olarak yorumlandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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