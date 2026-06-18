İrem Helvacıoğlu’ndan Göndermeli Sözler: Helva Kavurduğu Anları Paylaştı

Bu kez gündeme gelmesine neden olan paylaşım ise Aşkım Kapışmak ile birlikte yer aldığı görüntüler oldu. İrem Helvacıoğlu ve Aşkım Kapışmak’ın birlikte helva kavurduğu anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımın asıl konuşulan kısmı ise eklenen not oldu. İrem Helvacıoğlu paylaşımında, “Bizi aşağı çeken her şeyin helvasını kavurduk.” ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu sözleri takipçileri tarafından ayrılık sonrası yaşadıklarına gönderme olarak yorumlandı.