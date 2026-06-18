İrem Helvacıoğlu’ndan Göndermeli Sözler: Helva Kavurduğu Anları Paylaştı
İrem Helvacıoğlu son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla konuşulan isimler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda sona eren evliliğinin ardından oyuncunun hayatındaki gelişmeler magazin gündeminde yer bulmaya devam ediyor. Özellikle boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar uzun süre konuşulmuştu. Kızı Sora ile yeni bir hayat kuran Helvacıoğlu, bu süreçte özel hayatıyla ilgili çok fazla açıklama yapmamayı tercih etmişti. Ünlü oyuncunun paylaşımları ise bu sıralar takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Aşkım Kapışmak ile birlikte yaptığı paylaşım sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Oyuncunun paylaşımına eklediği not ise dikkatleri üzerine çekti.
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, 2024 yılının ekim ayında evlenmişti.
Oyuncu son dönemde kızıyla geçirdiği zamanlara ve günlük hayatına dair paylaşımlar yapıyor.
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