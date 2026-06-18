Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Kenan Doğulu’dan İlk Açıklama Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları uygulanmıştı. Operasyon kapsamında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker’in de bulunduğu isimler adli sürecin parçası olmuştu. Şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş ve inceleme süreci başlatılmıştı. Soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini korurken test sonuçları açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Kenan Doğulu’dan açıklama geldi.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Kenan Doğulu paylaşımında test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kenan Doğulu paylaşımında şu ifadeleri kullandı 👇
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