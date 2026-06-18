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Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Kenan Doğulu’dan İlk Açıklama Geldi

Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıkan Kenan Doğulu’dan İlk Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
18.06.2026 - 21:46
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları uygulanmıştı. Operasyon kapsamında sanat, televizyon ve sosyal medya dünyasından çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan, Selin Ciğerci ve Oğuzhan Beker’in de bulunduğu isimler adli sürecin parçası olmuştu. Şüphelilerden alınan örnekler Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiş ve inceleme süreci başlatılmıştı. Soruşturmayla ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemindeki yerini korurken test sonuçları açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Kenan Doğulu’dan açıklama geldi.

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Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek’in test sonuçlarının pozitif çıktığı iddia edildi. Söz konusu iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Adı geçen isimlerden biri olan Kenan Doğulu ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak çıkan haberleri kabul etmediğini duyurdu.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

Kenan Doğulu paylaşımında test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kenan Doğulu paylaşımında test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdiğini ve Adli Tıp Kurumu incelemelerinden geçtiğini söyleyen Doğulu, aynı gece kendi talebiyle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda da test yaptırdığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, ilk sonucu çıkan idrar analizinin negatif olduğunu belirtti. Kan ve saç analizlerinin de aynı yönde sonuçlanacağına inandığını ifade etti.

Kenan Doğulu paylaşımında şu ifadeleri kullandı 👇

Kenan Doğulu paylaşımında şu ifadeleri kullandı 👇

“Bugün gerçeği yansıtmayan bazı iddialarla adımın anıldığını üzülerek görüyorum.

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu’nun incelemelerinin ardından, aynı gece kendi talebimle Sağlık Bakanlığı onaylı bir laboratuvarda idrar, kan ve saç testleri yaptırdım. Bu testlerden ilk sonuç olan idrar analizinin beklendiği şekilde negatif çıktığını, kan ve saç analizlerinin de aynı şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir tereddüt taşımadığımı paylaşmak isterim.

Adalete olan inancım tamdır; bu sürecin en kısa sürede netlik kazanacağına ve gerçeğin ortaya çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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