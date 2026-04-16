Yalı Çapkını Oyuncusunun İtirafından Yeni Bölümünü İptal Eden Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
16.04.2026 - 18:57

16 Nisan Perşembe günü televizyon dünyasında gündem yine diziler ve kulis haberleri etrafında şekillendi. Yeni bölümlerden öne çıkan sahneler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Oyuncu kadrolarına dair iddialar ve set arkasından gelen detaylar dikkat çekti. Yeni projelerle ilgili gelişmeler de konuşulmaya devam etti. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısıyla birlikte Öğretmen dizisinin bir sahnesi X platformunda gündem oldu.

Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırı sosyal medyada gündemin üst başlıklarında kalmaya devam ediyor. Yaşanan acı olayla birlikte dizilerden sahneler de yeniden paylaşılıyor. 2020’de yayınlanan Öğretmen dizisi de bir kesitiyle birlikte yeniden etkileşim gördü. Dizide verilen mesajlarla, sosyal medyakullanıcıları ekranlarda bu tarz diziler yayınlanması gerektiği yönündeki düşüncelerini paylaştı.

TLC'de yayınlanan ve büyük ses getiren "Geber!" filmi RTÜK tarafından cezaya çarptırıldı.

RTÜK üyesi Tuncay Keser'in aktardığına göre, TLC'de yayınlanan 2023 yapımı Geber! (Kill) filminde yer alan şiddet dozu yüksek sahnelerin, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olduğu gerekçesiyle, yüzde 3 idari para cezası ile 1 kez program durdurma cezası verildi.

Avrupa Yakası'nın Makbule'si Hasibe Eren'in eski diziler hakkındaki açıklaması gündem oldu.

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Sıdıka, Jet Sosyete gibi izlenme rekoru kıran sitcomlarda rol alan Hasibe Eren, Yekta Kopan'ın programına konuk oldu. Rol aldığı komedi dizilerinin hala çok izlenmesi hakkında konuşan Eren, bu dizilerin eskiyi hatırlattığı için rağbet gördüğünü açıkladı.

'Avrupa Yakası tekrar başlasa, Sıdıka tekrar çekilse, Yalan Dünya tekrar yapılsa izlenmeyeceğini biliyoruz. Sen ondan eski olduğu için, sana eski seni hatırlattığı için keyifle söz ediyorsun.'

Survivor'a iki kez katılıp elenen ve son olarak da The Traitors Türkiye'de ilk elenen yarışmacı olan Yiğit Poyraz bu defa Kelime Oyunu yarışmasına katıldı.

Kelime Oyunu yarışmasına katılan Yiğit Poyraz, Instagram hesabından Kelime Oyunu'nu kazandığını duyurarak 'Evet doğru, sonunda bir yarışma kazandım' notunu düştü. Poyraz'ın esprili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Final yapan Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Toprak Sağlam, seyirciler tarafından nasıl linçlendiğini itiraf etti.

Yalı Çapkını'nda Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam, dizi yayınlandığı dönem sosyal medyadan epey kötü yorumlar almıştı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Ferit ve Seyran karakterlerini ayırdığı için seyirci tarafından sevilmeyen Sağlam, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Yalı Çapkını oyuncusu, dizinin yayınlandığı dönem karakterinin linçlenmesini 'Yalı Çapkını dizisi zor geçti. İnsanlar çok fazla içselleştirip, yaşadıkları için bir kesim beni bayağı zorladı. Bayağı güzel linçlendim ama ben mutluyum bundan. Bırak artık Seyran ve Ferit'i diyorlardı sokakta.' ifadeleriyle açıkladı.

Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

  • 15 Nisan Çarşamba günü Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların ardından dizilerin yeni bölümü iptal edildi. Sevdiğim Sensin, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü var mı, yok mu diye merak edildi.

Star TV Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 07:00 Sefirin Kızı

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 17:15 Erkenci Kuş

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

NOW TV Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

Atv Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri

  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13: 00 atv Gün Ortası

  • 14: 00 Mutfak Bahane

  • 16: 00 Esra Erol'da

  • 19: 00 atv Ana Haber

  • 20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1229.Bölüm

  • 00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 07.30 İlk Bakış

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.30 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

  • 19.00 Now Ana Haber

  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın dün akşam yayınlanması beklenen bölümü ekrana gelmedi. Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman diye merak edilirken dizinin sezon finaliyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Eşref Rüya neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman diye merak edilirken diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanacak dizinin gelecek sezon da devam edeceği belirtildi. İddialara göre dizinin sezon finali ise bir değişiklik olmazsa 17 Haziran'da yapılacak.

Türkiye’yi derinden sarsan olaylardan biri Şanlıurfa’da yaşandı. Bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı, çok sayıda öğrencinin ve eğitimcinin hayatını kaybetmesine neden olurken, olay toplumda büyük bir travma yarattı.

Yaşanan olayların ardından Yargı dizisinden bir kesit sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İki gün art arda gerçekleşen okul saldırılarının ardından çocuklarda şiddet eğiliminin artma sebepleri konuşulmaya başlandı.

Müslüm, Ayla ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu dizileri suçladı.

15 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümlerinin son anda iptal edildiği 15 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde 1. olan yapımlar değişti. TOTAL grubunda zirvede Survivor yer alırken AB'de reyting birincisi Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber oldu. Öte yandan NOW dizisi Yeraltı'nın tekrar bölümü ABC1'in liderliğini bırakmadı.

Şiddet unsuru içeren dizi ve filmlerin çocuklar üzerinde olumsuz etki yarattığı görüşünün konuşulduğu TGRT'de yer alan programda, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük görüşe karşı çıktı.

'Biz 86 milyonluk bir ülkeyiz. İşte Kurtlar Vadisi çok meşhur, başka diziler de var. Yani kaç tane çocuk o dizileri izleyip suça karıştı? Şimdi Amerika’da platformlarda, Türkiye’de platformların hepsi açık. Orada binlerce dizi var, bak binlerce dizi var. Ben de birçoğunu izledim. Buradaki her değerli konuk, psikiyatr arkadaşımız izlemiştir Veysi Bey. Yani ben orada hatta bir araştırma göndereceğim birazdan, o dizilerin bazılarının tam tersi, bakın uyuşturucu dünyası böyle, Narkos gibi, böyle olursa sonunuz böyle olur gibi, bunu olumlayan Harvard’ın, Princeton’ın araştırmaları da var. Şimdi burada bu olaylara, iki tane olaylara, üç tane olaylara bakarak buradan çok böyle sosyolojik tespitler çıkarmayı ben doğru bulmuyorum. Elbette bakılması lazım. Bana göre, benim kendi görüşüm, diziler, filmler... Ben çok dövüş filmi, karate filmi... Küçükken Bruce Lee’nin, Chuck Norris’in, Van Damme’ın bütün filmlerini izledik. Yok ben mesela bunun ne kadar kötü olduğunu... Van Damme’ın filmlerinde silah olmaz mı? Chuck Norris’te? Adam otomatik bütün suçluları kendi öldürüyor. Kanunları... Dirty Harry, Kirli Harry serisi... Ben bunların hepsini buradaki herkes izlemiştir. Dizilerin, ben eskisi gibi... Dizilerin çocuklar üzerinde, mutlaka bazı çocuklar üzerinde etkisi vardır ama 20 milyon öğrencisi var Türkiye’de. Üç on tanesinde var diye bu genellemeyi doğru bulmuyorum, bu bir. İkincisi, geçen hafta burada Gürkan Hacır ile birkaç ay önce tartışmıştık: Bu mafyaya katılan çocuklar... İşte eğitim şeyi düşük... Yo! Bak sosyolojiye, orta halli ailelerin çocukları ağırlıklı. Hatta iyi aile çocukları da var fark şeyle... Yani çocuk ailesi çok kötü, fakir, giriyor da oraya iş bulup akşam eve para mı getiriyor? Çocuk hava atmak için, biraz bilinç, varlık, ontolojik bir sebep... Fakir de ondan yapıyor, hiç alakası yok. Bak şimdi o özentilik her yerde vardır. Amerika’da vahşi... Bir yeni belgesel girdi, onu izle. Zengin çocuklarının nasıl Avrupa’da belli tarikatlara girip suç makinesine dönüştüğünü de görürsün, fakir çocukların da. Buradan da bir genelleme çıkmaz. Bu da bence burada aileye bakmak lazım. Bu çocuk, yani tertemiz yüzlü bir çocuk gördük yani fotoğraflarını. Baba emniyet müdürüüniversite mezunu. Anne edebiyat öğretmeni... Edebiyat öğretmeni yani, iyi okul mezunu, belli ve iyi bir okuldan mezun olmuş. Çocuk o aileye bir bakmak lazım ve çocuğu ne motive ediyor?' 

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
