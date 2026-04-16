Yalı Çapkını Oyuncusunun İtirafından Yeni Bölümünü İptal Eden Dizilere TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

'Biz 86 milyonluk bir ülkeyiz. İşte Kurtlar Vadisi çok meşhur, başka diziler de var. Yani kaç tane çocuk o dizileri izleyip suça karıştı? Şimdi Amerika’da platformlarda, Türkiye’de platformların hepsi açık. Orada binlerce dizi var, bak binlerce dizi var. Ben de birçoğunu izledim. Buradaki her değerli konuk, psikiyatr arkadaşımız izlemiştir Veysi Bey. Yani ben orada hatta bir araştırma göndereceğim birazdan, o dizilerin bazılarının tam tersi, bakın uyuşturucu dünyası böyle, Narkos gibi, böyle olursa sonunuz böyle olur gibi, bunu olumlayan Harvard’ın, Princeton’ın araştırmaları da var. Şimdi burada bu olaylara, iki tane olaylara, üç tane olaylara bakarak buradan çok böyle sosyolojik tespitler çıkarmayı ben doğru bulmuyorum. Elbette bakılması lazım. Bana göre, benim kendi görüşüm, diziler, filmler... Ben çok dövüş filmi, karate filmi... Küçükken Bruce Lee’nin, Chuck Norris’in, Van Damme’ın bütün filmlerini izledik. Yok ben mesela bunun ne kadar kötü olduğunu... Van Damme’ın filmlerinde silah olmaz mı? Chuck Norris’te? Adam otomatik bütün suçluları kendi öldürüyor. Kanunları... Dirty Harry, Kirli Harry serisi... Ben bunların hepsini buradaki herkes izlemiştir. Dizilerin, ben eskisi gibi... Dizilerin çocuklar üzerinde, mutlaka bazı çocuklar üzerinde etkisi vardır ama 20 milyon öğrencisi var Türkiye’de. Üç on tanesinde var diye bu genellemeyi doğru bulmuyorum, bu bir. İkincisi, geçen hafta burada Gürkan Hacır ile birkaç ay önce tartışmıştık: Bu mafyaya katılan çocuklar... İşte eğitim şeyi düşük... Yo! Bak sosyolojiye, orta halli ailelerin çocukları ağırlıklı. Hatta iyi aile çocukları da var fark şeyle... Yani çocuk ailesi çok kötü, fakir, giriyor da oraya iş bulup akşam eve para mı getiriyor? Çocuk hava atmak için, biraz bilinç, varlık, ontolojik bir sebep... Fakir de ondan yapıyor, hiç alakası yok. Bak şimdi o özentilik her yerde vardır. Amerika’da vahşi... Bir yeni belgesel girdi, onu izle. Zengin çocuklarının nasıl Avrupa’da belli tarikatlara girip suç makinesine dönüştüğünü de görürsün, fakir çocukların da. Buradan da bir genelleme çıkmaz. Bu da bence burada aileye bakmak lazım. Bu çocuk, yani tertemiz yüzlü bir çocuk gördük yani fotoğraflarını. Baba emniyet müdürü, üniversite mezunu. Anne edebiyat öğretmeni... Edebiyat öğretmeni yani, iyi okul mezunu, belli ve iyi bir okuldan mezun olmuş. Çocuk o aileye bir bakmak lazım ve çocuğu ne motive ediyor?'