Ünlü Yapımcı, Okullara Yapılan Saldırıların Ardından Dizileri Suçladı

Mustafa Uslu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

SUÇLU MU ARIYORSUNUZ?

İki gündür yüreğimiz yanıyor...

Ne yazık ki çocukların televizyon izlediği saatlerde, prime time kuşağında mafya dizileri yayınlanıyor.

Eline silah alanın kendi adaletini sağladığı, sanki devlet ve polis yokmuş gibi sokak çetelerinin kurulduğu, dar sokaklarda silahlı çatışmaların yaşandığı bir dünya...

Üstelik tüm bu görüntüler; müzikle, özel efektlerle süslenip, ünlü oyuncularla parlatılarak ekranlara taşınıyor.

Oysa bir zamanlar...

Mahallenin Muhtarları vardı.

Süper Baba vardı...

Bizimkiler vardı...

Orada silah yoktu, çatışma yoktu.

İnsan vardı... komşuluk vardı... vicdan vardı.

Bugün ise...

Aynı saatlerde çocuklara; şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzen 'normal' gibi sunuluyor.

Ve biz, maalesef bunu sadece izlemekle kalmıyor... alışıyoruz.

Suçlu mu arıyorsunuz?

Bu dizileri yayınlayıp milyonlarca dolar kazanan kanallar...

Reklam aralarında yer alan şirketler...

Bu projelerde yer alan oyuncular, senaristler, yönetmenler, yapımcılar...

Hatta bu dizilerde oynayan yüzleri reklamlarında kullanmaya devam eden markalar... Bankalar..

Belki milyonlar kazandınız, kazanmaya da devam ediyorsunuz.

Ama kaybettiğimiz şey para değil...

Bir kuşak.

Başımız sağ olsun.

Mustafa USLU