Ünlü Yapımcı, Okullara Yapılan Saldırıların Ardından Dizileri Suçladı

Ünlü Yapımcı, Okullara Yapılan Saldırıların Ardından Dizileri Suçladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2026 - 12:13

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleşen saldırıların ardından çocuklardaki şiddet eğiliminin nedenine dair tartışmalar arttı. Ünlü-ünsüz tepkilerin ardı arkası kesilmezken ünlü yapımcı Mustafa Uslu çocuklardaki şiddet eğiliminin nedenini ekranlardaki dizilere bağladı.

İki gün art arda gerçekleşen okul saldırılarının ardından çocuklarda şiddet eğiliminin artma sebepleri konuşulmaya başlandı.

İki gün art arda gerçekleşen okul saldırılarının ardından çocuklarda şiddet eğiliminin artma sebepleri konuşulmaya başlandı.

Uzman isimlerin açıklamalarının yanı sıra ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşananlara isyan ederken konu hakkında kendi görüşlerini dile getirdiler. Dizi ve filmlerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri de tartışmalara konu oldu.

Müslüm, Ayla ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu dizileri suçladı.

Müslüm, Ayla ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu gibi filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu dizileri suçladı.

Mustafa Uslu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

SUÇLU MU ARIYORSUNUZ?

İki gündür yüreğimiz yanıyor...

Ne yazık ki çocukların televizyon izlediği saatlerde, prime time kuşağında mafya dizileri yayınlanıyor.

Eline silah alanın kendi adaletini sağladığı, sanki devlet ve polis yokmuş gibi sokak çetelerinin kurulduğu, dar sokaklarda silahlı çatışmaların yaşandığı bir dünya...

Üstelik tüm bu görüntüler; müzikle, özel efektlerle süslenip, ünlü oyuncularla parlatılarak ekranlara taşınıyor.

Oysa bir zamanlar...

Mahallenin Muhtarları vardı.

Süper Baba vardı...

Bizimkiler vardı...

Orada silah yoktu, çatışma yoktu.

İnsan vardı... komşuluk vardı... vicdan vardı.

Bugün ise...

Aynı saatlerde çocuklara; şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzen 'normal' gibi sunuluyor.

Ve biz, maalesef bunu sadece izlemekle kalmıyor... alışıyoruz.

Suçlu mu arıyorsunuz?

Bu dizileri yayınlayıp milyonlarca dolar kazanan kanallar...

Reklam aralarında yer alan şirketler...

Bu projelerde yer alan oyuncular, senaristler, yönetmenler, yapımcılar... 

Hatta bu dizilerde oynayan yüzleri reklamlarında kullanmaya devam eden markalar... Bankalar..

Belki milyonlar kazandınız, kazanmaya da devam ediyorsunuz.

Ama kaybettiğimiz şey para değil...

Bir kuşak.

Başımız sağ olsun.

Mustafa USLU

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
