Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Var mı? 16 Nisan Perşembe Star TV, NOW TV, Atv, Kanal D Yayın Akışı

Bu Akşam Dizilerin Yeni Bölümü Var mı? 16 Nisan Perşembe Star TV, NOW TV, Atv, Kanal D Yayın Akışı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.04.2026 - 14:22

Şanlıurfa ve ardından Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından dün akşam Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleri iptal edildi. Bu akşam ekrana gelmesi beklenen Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı ve Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.

Sevdiğim Sensin, Halef: Köklerin Çağrısı ve Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman?

İşte 16 Nisan Perşembe kanalların yayın akışları...

Reklam

Eşref Rüya, Yeraltı neden yayınlanmadı? Sevdiğim Sensin, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı?

Eşref Rüya, Yeraltı neden yayınlanmadı? Sevdiğim Sensin, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı?
  • 15 Nisan Çarşamba günü Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Yeraltı dizilerinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların ardından dizilerin yeni bölümü iptal edildi. Sevdiğim Sensin, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü var mı, yok mu diye merak edildi.

Star TV Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 07:00 Sefirin Kızı

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 17:15 Erkenci Kuş

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

NOW TV Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

Atv Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri

  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13: 00 atv Gün Ortası

  • 14: 00 Mutfak Bahane

  • 16: 00 Esra Erol'da

  • 19: 00 atv Ana Haber

  • 20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1229.Bölüm

  • 00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Kanal D Yayın Akışı 16 Nisan Perşembe

  • 07.30 İlk Bakış

  • 08:00 Çalar Saat

  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12.30 Yasak Elma

  • 13.30 En Hamarat Benim

  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

  • 19.00 Now Ana Haber

  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
