Yalı Çapkını Oyuncusu, Dizinin Yayınlandığı Dönem Seyirci Tarafından Linçlendiğini İtiraf Etti

Yalı Çapkını Oyuncusu, Dizinin Yayınlandığı Dönem Seyirci Tarafından Linçlendiğini İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.04.2026 - 14:45

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam'dan dizi hakkında aylar sonra itiraf geldi. Saba Tümer'in programına konuk olan Toprak Sağlam, Yalı Çapkını yayınlandığı dönem seyirci tarafından linçlendiğini açıkladı.

KAYNAK: Saba Tümer'le/ CNBC-e

Final yapan Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Toprak Sağlam, seyirciler tarafından nasıl linçlendiğini itiraf etti.

Final yapan Yalı Çapkını dizisinin oyuncusu Toprak Sağlam, seyirciler tarafından nasıl linçlendiğini itiraf etti.

Yalı Çapkını'nda Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam, dizi yayınlandığı dönem sosyal medyadan epey kötü yorumlar almıştı. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Ferit ve Seyran karakterlerini ayırdığı için seyirci tarafından sevilmeyen Sağlam, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Yalı Çapkını oyuncusu, dizinin yayınlandığı dönem karakterinin linçlenmesini 'Yalı Çapkını dizisi zor geçti. İnsanlar çok fazla içselleştirip, yaşadıkları için bir kesim beni bayağı zorladı. Bayağı güzel linçlendim ama ben mutluyum bundan. Bırak artık Seyran ve Ferit'i diyorlardı sokakta.' ifadeleriyle açıkladı.

Toprak Sağlam'ın Yalı Çapkını itirafını buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
