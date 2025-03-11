Ünlü Oyuncu Ian McKellen'dan Oyunculara Çağrı: "Eşcinselliğinizi Saklamayın, Özgür Olun!"
Ünlü Oyuncu Ian McKellen'dan Oyunculara Çağrı: "Eşcinselliğinizi Saklamayın, Özgür Olun!"
Ian McKellen, sinema dünyasının en saygı duyulan isimlerinden biri. 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde Gandalf, 'X-Men' filmlerinde Magneto gibi ikonik karakterleri canlandıran ünlü oyuncu, uzun yıllardır açık kimliğiyle Hollywood’da yer alıyor. 1988 yılında bir radyo röportajında eşcinsel olduğunu açıklayan McKellen, bu kararından asla pişman olmadığını söylüyor. Şimdi ise sektörde gizlenmek zorunda hisseden oyunculara çağrıda bulunuyor.
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Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf karakteriyle bildiğimiz ünlü oyuncu, 1988 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.
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McKellen’in dikkat çektiği noktalardan biri de Hollywood’daki ödül dinamikleri.
Hollywood’da eşcinsel oyuncuların karşılaştığı engeller hala devam ediyor.
Ian McKellen, 37 yıl önce aldığı karardan asla pişman olmadığını söylüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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