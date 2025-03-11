Ünlü Oyuncu Ian McKellen'dan Oyunculara Çağrı: "Eşcinselliğinizi Saklamayın, Özgür Olun!"

Şu ana kadar Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde açık kimlikli bir kazanan olmadığını vurguluyor. Aynı şekilde Birleşik Krallık’ta eşcinsel kimliğini açıkça ifade eden bir başbakan veya Premier League futbolcusu da olmadığını belirtiyor.

Spor dünyasında ise bu durum kadınlar için daha az bir mesele. “Kadın sporlarında bu konu bir problem değil” diyen McKellen, genç futbolcuların ve oyuncuların menajerlerinden kötü tavsiyeler aldığını düşünüyor.