onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü Oyuncu Ian McKellen'dan Oyunculara Çağrı: "Eşcinselliğinizi Saklamayın, Özgür Olun!"

Ünlü Oyuncu Ian McKellen'dan Oyunculara Çağrı: "Eşcinselliğinizi Saklamayın, Özgür Olun!"

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 15:15

Ian McKellen, sinema dünyasının en saygı duyulan isimlerinden biri. 'Yüzüklerin Efendisi' serisinde Gandalf, 'X-Men' filmlerinde Magneto gibi ikonik karakterleri canlandıran ünlü oyuncu, uzun yıllardır açık kimliğiyle Hollywood’da yer alıyor. 1988 yılında bir radyo röportajında eşcinsel olduğunu açıklayan McKellen, bu kararından asla pişman olmadığını söylüyor. Şimdi ise sektörde gizlenmek zorunda hisseden oyunculara çağrıda bulunuyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf karakteriyle bildiğimiz ünlü oyuncu, 1988 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf karakteriyle bildiğimiz ünlü oyuncu, 1988 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Ian McKellen, The Times of London gazetesine verdiği röportajda, bugüne kadar kimliğini açıkladıktan sonra pişman olan kimseyle karşılaşmadığını belirtiyor. McKellen, oyuncuların ajanslarından ve menajerlerinden gelen kariyer kaygılı tavsiyelere kulak asmamaları gerektiğini düşünüyor. Ona göre en doğru karar, kalpten gelen:

'Danışmanlarınızı dinlemeyin, kalbinizi dinleyin. Eşcinsel arkadaşlarınızı dinleyin çünkü onlar daha iyi bilir. Çıkın, güneşe çıkın!'

McKellen’in dikkat çektiği noktalardan biri de Hollywood’daki ödül dinamikleri.

McKellen’in dikkat çektiği noktalardan biri de Hollywood’daki ödül dinamikleri.

Şu ana kadar Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde açık kimlikli bir kazanan olmadığını vurguluyor. Aynı şekilde Birleşik Krallık’ta eşcinsel kimliğini açıkça ifade eden bir başbakan veya Premier League futbolcusu da olmadığını belirtiyor.

Spor dünyasında ise bu durum kadınlar için daha az bir mesele. “Kadın sporlarında bu konu bir problem değil” diyen McKellen, genç futbolcuların ve oyuncuların menajerlerinden kötü tavsiyeler aldığını düşünüyor.

Hollywood’da eşcinsel oyuncuların karşılaştığı engeller hala devam ediyor.

Hollywood’da eşcinsel oyuncuların karşılaştığı engeller hala devam ediyor.

Ancak McKellen bunun artık geçmişte olduğu kadar büyük bir sorun olmadığını düşünüyor. 2021 yılında Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, Hollywood’un hala eşcinsel oyuncuları heteroseksüel rollerde değerlendirmediğini ve bunun saçmalık olduğunu söylemişti. Hatta 'Bunun neredeyse yasa dışı olması gerek' diyerek tepki göstermişti.

Winslet’in verdiği demeçte Hollywood’daki korku ortamının hala sürdüğünü belirten ifadeler de dikkat çekiciydi:

“Bazı ünlü oyuncular, eğer eşcinsellikleri açığa çıkarsa kariyerlerinin zarar göreceğinden korkuyor. Ben en az dört oyuncu biliyorum, kimliklerini saklıyorlar ve bunun açığa çıkmasından korkuyorlar.”

Ian McKellen, 37 yıl önce aldığı karardan asla pişman olmadığını söylüyor.

Ian McKellen, 37 yıl önce aldığı karardan asla pişman olmadığını söylüyor.

Kararının, onun için büyük bir özgürlük olduğunu söylüyor. Bu yüzden gizlenmek zorunda hisseden oyunculara net bir çağrı yapıyor.

Hollywood’da ve diğer sektörlerde gizlenmek zorunda kalan oyuncuların ve sporcuların artık baskıyı hissetmemesi gerektiğini düşünen McKellen, toplumsal normların değişmesiyle bunun artık daha kolay olduğunu vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın