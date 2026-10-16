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Kadıköy Boğası, İbrahim Tatlıses ile Bir Araya Geldi

Kadıköy Boğası, İbrahim Tatlıses ile Bir Araya Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 15:21

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Fenerbahçe maçlarını izlediği videolarıyla tanınan ve ülke çapında bir fenomene dönüşen Kadıköy Boğası, bu kez İbrahim Tatlıses'le bir araya geldi. Özellikle Testo Taylan'ın ev ziyaretinin ardından şöhretini arttıran ve kendi ismiyle bir sinema filmi bile çekilen fenomenin İbrahim Tatlıses'le bir araya geldiği an sosyal medyada hızla yayıldı.

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Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'la Kaos Show'da karşılaşmıştı

Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'la Kaos Show'da karşılaşmıştı

Kaos Show'da Bülent Ersoy'un karşısına çıkan Boğası, heyecanla ona önce 'Cengiz Abla' diye seslendi, ardından 'Dilim sürçtü Bülent Abla' diyerek düzeltti. Ersoy'un 'Bu daha eskilere gitse kim bilir ne olacak?' yanıtı stüdyoyu güldürdü. Kadıköy Boğası nişanlısı Rabia'yla düğününe Ersoy'u davet etmesi de dikkat çekti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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