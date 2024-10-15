Survivor Hasan Yalnızoğlu'nun Vefatından Esra Ezmeci'ye Gelen 'Sapkın' Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Hasan Yalnızoğlu'nun Vefatından Esra Ezmeci'ye Gelen 'Sapkın' Soruya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Ekim Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Survivor hayranları ve sanatseverler için acı bir haber geldi. Birsen Altuntaş, ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberi herkesi derinden sarsmıştı. Acı haberin ardından ilk paylaşım Acun Ilıcalı'dan geldi.
3. Bir dönemin en çok izlenen ve en çok güldüren programlarından biri olan Dikkat Şahan Çıkabilir, seneler sonra en iyi skeçleriyle yeniden gündeme geldi. Ve tabii ki ortalık bir hayli şenlendi!
4. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Bahar'ın son bölümüne, Demet Evgar'ın kadın olmakla ilgili sözleri damga vurdu.
5. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği 'Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' toplantısına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta Zübeyde elenmişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Zübeyde lafını esirgemedi.
7. Van'da 18 gün önce kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Karaiş'ten acı haber gelmiş; cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı.
8. Birsen Altuntaş Yalı Çapkını'ndan ayrıldığı konuşulan ana karakterlerden Halis Ağa'nın geri döndüğünü açıkladı.
9. Esra Erol'un programında ifşa ettiği sahte mehdinin müritlerinden biri, Esra Erol'u tehdit etmiş; ünlü sunucu da "Vazgeçmeyeceğim!" demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü video ile Esra Erol'a tehditler savuran şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
10. Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları paylaşan ve itiraflara yanıt veren Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci'ye bu kez bir erkekten soru geldi. "Hasta mıyım?" diye soran adama Ezmeci, "Hayır, bu sapkınlık!" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ile evlenen Giray’ın üvey annesiyle yakınlaştığı sahneler izleyicilerin tepkisini çekmişti. Dizide yayınlanmak üzere Giray'ın üvey annesi ile ilişki sahneleri çekildi ama Birsen Altuntaş tepkiler sonrası yayınlanmadığını açıkladı. Diziden bazı oyuncuların gideceğini de duyurdu.
12. Candaş Tolga Işık'ın Kafa TV'deki yeni programı Fenomen'e katılan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi ile ilgili gerçeği ilk kez açıkladı. Kurtlar Vadisi'nin Amerikan dizisinden uyarlama olduğu ortaya çıktı.
13. Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay, Survivor'ın yeni sezonunda yer alıp almayacağını açıkladı. "Yeni yarışma" açıklaması kafaları karıştırdı.
14. Müge Anlı'ya oğlunu aramak için katılan Hacer Çıranoğlu ve üç çocuğunun yaşadıkları hepimizi mahvetti. Yayındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değildi. Zalim babanın çocuklarını bayıltana kadar dövdüğü iddia edildi.
15. Esra Erol'un ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridlerinin hedefi Esra Erol oldu. Hasan adlı mürit, çektiği videoda Esra Erol’a 'Sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım” dedi. Esra Erol konu ile ilgili ilk kez yayında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Youtube'de yayınlanan Kafa TV programına katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri ve dizideki sahneler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın