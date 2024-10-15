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"Yeni Yarışma" Dedi, Kafaları Karıştırdı! Şampiyon Nefise Karatay Survivor'a Katılacak mı?

"Yeni Yarışma" Dedi, Kafaları Karıştırdı! Şampiyon Nefise Karatay Survivor'a Katılacak mı?

survivor
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 13:14

Survivor 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay, Survivor'ın yeni sezonunda yer alıp almayacağını açıkladı. 'Yeni yarışma' açıklaması kafaları karıştırdı.

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Dünyanın en zorlu yarışması Survivor, sezonu açıyor! Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken hangi yarışmacılar yer alacak, merak konusu.

Dünyanın en zorlu yarışması Survivor, sezonu açıyor! Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken hangi yarışmacılar yer alacak, merak konusu.

Yeni sezonun All Star formatında mı yoksa tamamen yeni yarışmacılarla mı olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, All Star iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Yeni sezonun All Star formatında mı yoksa tamamen yeni yarışmacılarla mı olacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, All Star iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle Nagihan'ın, Survivor hakkında çok sayıda mesaj aldığı ve sakatlık durumunun düzelmesi halinde yarışmaya katılacağı iddialar arasında.

Özellikle Nagihan'ın, Survivor hakkında çok sayıda mesaj aldığı ve sakatlık durumunun düzelmesi halinde yarışmaya katılacağı iddialar arasında.

"Bu sene eşinizle birlikte Survivor'a katılmanız güzel olur" şeklindeki bir mesaj alan İlayda Şeker ise, "Bu durumun güzel mi olacağı yoksa yarışmanın reytingini mi etkileyeceği konusunda bir fikrim yok. İso ile aynı anda yarışmada yer almayı düşünemiyorum" şeklinde bir yanıt verdi.

"Bu sene eşinizle birlikte Survivor'a katılmanız güzel olur" şeklindeki bir mesaj alan İlayda Şeker ise, "Bu durumun güzel mi olacağı yoksa yarışmanın reytingini mi etkileyeceği konusunda bir fikrim yok. İso ile aynı anda yarışmada yer almayı düşünemiyorum" şeklinde bir yanıt verdi.

Survivor 2023'ün şampiyonu ve 2024 All Star sezonunda da izleyicileri etkileyen Nefise Karatay, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Survivor 2023'ün şampiyonu ve 2024 All Star sezonunda da izleyicileri etkileyen Nefise Karatay, takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Bir takipçisinin "Bu sene Survivor'a katılmayı düşünüyor musun?" sorusuna Karatay, "Survivor'a bayılıyorum. Her sene katılmamı isteseler de katılırım. Ancak bu sene katılmayacağım." şeklinde net bir yanıt verdi.

Bir takipçisinin "Bu sene Survivor'a katılmayı düşünüyor musun?" sorusuna Karatay, "Survivor'a bayılıyorum. Her sene katılmamı isteseler de katılırım. Ancak bu sene katılmayacağım." şeklinde net bir yanıt verdi.

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"Başka bir yarışmaya katılacak mısın?" sorusuna ise "Beklemede kalın." diye yanıt veren Nefise akılları karıştırdı. Acaba hangi yarışma ile dönecek? Siz ne dersiniz?

"Başka bir yarışmaya katılacak mısın?" sorusuna ise "Beklemede kalın." diye yanıt veren Nefise akılları karıştırdı. Acaba hangi yarışma ile dönecek? Siz ne dersiniz?

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