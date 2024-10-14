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Memleketinde İş Kuracak: MasterChef'ten Elenen Ayşe Köyünden Fotoğraf Paylaştı!

Memleketinde İş Kuracak: MasterChef'ten Elenen Ayşe Köyünden Fotoğraf Paylaştı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 17:47

MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz geçtiğimiz hafta elenmişti. Ayşe yarışma sonrası köyünden paylaşım yaptı.

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MasterChef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yarışmanın ilk gününden itibaren samimi tavırları ve sıcak kişiliğiyle izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.

MasterChef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yarışmanın ilk gününden itibaren samimi tavırları ve sıcak kişiliğiyle izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.

Ayşe, başvuru videosuyla dikkat çektikten sonra, mutfak yetenekleriyle şeflerin beğenisini topladı.

Ayşe, başvuru videosuyla dikkat çektikten sonra, mutfak yetenekleriyle şeflerin beğenisini topladı.

Her ne kadar resmi bir mutfak eğitimi olmasa da, Ayşe'nin mutfakta sergilediği yetenekler adeta bir fırtına gibiydi.

Her ne kadar resmi bir mutfak eğitimi olmasa da, Ayşe'nin mutfakta sergilediği yetenekler adeta bir fırtına gibiydi.

Ancak, ne yazık ki son eleme oyununda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Ancak, ne yazık ki son eleme oyununda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

Yarışmadan elendikten hemen sonra Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan iş teklifi aldı.

Yarışmadan elendikten hemen sonra Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan iş teklifi aldı.
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Ayşe, bu teklifin ardından Afyon'da bir lokanta açacağını duyurdu.

Ayşe, bu teklifin ardından Afyon'da bir lokanta açacağını duyurdu.

Köyüne dönen MasterChef ayşe'den ilk fotoğraf geldi. Yaylaya çıkan Ayşe, geleceğini inşa ederken hayranlarından da uzak kalmamayı tercih ediyor.

Köyüne dönen MasterChef ayşe'den ilk fotoğraf geldi. Yaylaya çıkan Ayşe, geleceğini inşa ederken hayranlarından da uzak kalmamayı tercih ediyor.

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