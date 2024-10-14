Memleketinde İş Kuracak: MasterChef'ten Elenen Ayşe Köyünden Fotoğraf Paylaştı!
Memleketinde İş Kuracak: MasterChef'ten Elenen Ayşe Köyünden Fotoğraf Paylaştı!
MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Ayşe Ekiz geçtiğimiz hafta elenmişti. Ayşe yarışma sonrası köyünden paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'in sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz, yarışmanın ilk gününden itibaren samimi tavırları ve sıcak kişiliğiyle izleyicilerin kalbini kazanmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe, başvuru videosuyla dikkat çektikten sonra, mutfak yetenekleriyle şeflerin beğenisini topladı.
Her ne kadar resmi bir mutfak eğitimi olmasa da, Ayşe'nin mutfakta sergilediği yetenekler adeta bir fırtına gibiydi.
Ancak, ne yazık ki son eleme oyununda yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
Yarışmadan elendikten hemen sonra Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı'ndan iş teklifi aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe, bu teklifin ardından Afyon'da bir lokanta açacağını duyurdu.
Köyüne dönen MasterChef ayşe'den ilk fotoğraf geldi. Yaylaya çıkan Ayşe, geleceğini inşa ederken hayranlarından da uzak kalmamayı tercih ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın