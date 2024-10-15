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Gelmiş Geçmiş En İyi 'Dikkat Şahan Çıkabilir' Skecini Paylaşarak Herkesi Güldüren Goygoyseverler

Gelmiş Geçmiş En İyi 'Dikkat Şahan Çıkabilir' Skecini Paylaşarak Herkesi Güldüren Goygoyseverler

Şahan Gökbakar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 00:11

Bir dönemin en çok izlenen ve en çok güldüren programlarından biri olan Dikkat Şahan Çıkabilir, seneler sonra en iyi skeçleriyle yeniden gündeme geldi. Ve tabii ki ortalık bir hayli şenlendi!

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2005-2006 yılları arasında yayınlanan Dikkat Şahan Çıkabilir, sadece yayınlandığı dönem değil sonrasında da kahkahayla hatırlanmıştı.

2005-2006 yılları arasında yayınlanan Dikkat Şahan Çıkabilir, sadece yayınlandığı dönem değil sonrasında da kahkahayla hatırlanmıştı.

Bir X kullanıcısı seneler sonra yeniden en iyi skeci sorunca birbirinden komik yanıtlar geldi.

Bir X kullanıcısı seneler sonra yeniden en iyi skeci sorunca birbirinden komik yanıtlar geldi.
twitter.com
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