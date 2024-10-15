Gelmiş Geçmiş En İyi 'Dikkat Şahan Çıkabilir' Skecini Paylaşarak Herkesi Güldüren Goygoyseverler
Gelmiş Geçmiş En İyi 'Dikkat Şahan Çıkabilir' Skecini Paylaşarak Herkesi Güldüren Goygoyseverler
Bir dönemin en çok izlenen ve en çok güldüren programlarından biri olan Dikkat Şahan Çıkabilir, seneler sonra en iyi skeçleriyle yeniden gündeme geldi. Ve tabii ki ortalık bir hayli şenlendi!
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2005-2006 yılları arasında yayınlanan Dikkat Şahan Çıkabilir, sadece yayınlandığı dönem değil sonrasında da kahkahayla hatırlanmıştı.
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Bir X kullanıcısı seneler sonra yeniden en iyi skeci sorunca birbirinden komik yanıtlar geldi.
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