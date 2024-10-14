Güldür Güldür Show Gündem Eleştirisiyle Ekrandaki Yerini Aldı: "Verginin de Vergisini Alıyoruz!"
Güldür Güldür Show Gündem Eleştirisiyle Ekrandaki Yerini Aldı: "Verginin de Vergisini Alıyoruz!"
Ekranların en sevilen komedi programlarından Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla 19 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak. Hükümetin yeni vergi paketinin konuşulduğu ve özellikle kredi kartı aidatının eleştirildiği son günlerde, Güldür Güldür de yine eleştirel bir skeçle ekranlara döneceğini duyurdu!
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Güldür Güldür Show televizyon ekranlarının en sevilen güldürü programlarından biri hiç şüphesiz.
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Gündeme dair konuları mutlaka skeçlerine konu edinen Güldür Güldür, yeni sezona da 'vergi' eleştirisiyle başlıyor.
Özellikle son günlerde 100 bin TL limit üstündeki kredi kartlarına 750 TL'lik vergi getirileceğinin duyurulmasıyla tüm gündemimiz yine vergi olmuştu.
Güldür Güldür ekibi de tüm vergilere karşılık komisyonun "yeni vergiler bulunup bütçe açığının kapanması" amacıyla toplandığını vurguladı.
Verginin bile vergisinin alındığının vurgulandığı skeçte, "Vergi verenlerden verdiği vergi üzerinden vergi verme vergisi alsak?" önerisi yapıldı.
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