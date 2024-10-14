Güldür Güldür Show Gündem Eleştirisiyle Ekrandaki Yerini Aldı: "Verginin de Vergisini Alıyoruz!"

Ekranların en sevilen komedi programlarından Güldür Güldür Show, yeni sezonuyla 19 Ekim'de izleyici karşısına çıkacak. Hükümetin yeni vergi paketinin konuşulduğu ve özellikle kredi kartı aidatının eleştirildiği son günlerde, Güldür Güldür de yine eleştirel bir skeçle ekranlara döneceğini duyurdu!