Böyle Olacağı Belliydi: Kızılcık Şerbeti'nde Cemal'in Psikopatlık Seviyesi Epey Korkuttu!
Böyle Olacağı Belliydi: Kızılcık Şerbeti'nde Cemal'in Psikopatlık Seviyesi Epey Korkuttu!
Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan Cemal karakteri başta her ne kadar fazla kibar bir görünüme sahip olsa da sonradan foyası izleyici açısından ortaya çıktı. Ancak fragmanda yaptıklarını görünce 'Bu hangi seviye psoikopatlık?' demekten kendimizi alamadık!
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Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Kızılcık Şerbeti, olayların iyice karışmasının ardından reytinglerde düşüşle karşılaşmıştı.
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Buna rağmen gününün en çok izlenen dizisi olmayı sürdüren Şerbo'nun yeni karakterleriyle ilgili pek de sevindirmedi açıkçası.
Her biri ayrı üzücü özelliklere sahip yeni karakterlerin içinde kibarlığı ve nezaketiyle Cemal adeta bir güneş gibi parlıyordu.
Ama o da yalan oldu! Zaten bizimkilerin düzgün erkek bulma konusundaki başarısızlığını biliyorsunuz, başta harika görünse de Cemal'in hiç de beklediğimiz gibi biri olmadığını anlamıştık.
Üstüne bir de yeni bölüm fragmanında Kıvılcım'ın telefonuna kahve döküp bahaneyle tüm verilerini kendisine aktardığını gördük. Bu ne seviye bir psikopatlık Cemal?!
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Bakalım bizi daha neler bekliyor? İzleyip göreceğiz!
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