Böyle Olacağı Belliydi: Kızılcık Şerbeti'nde Cemal'in Psikopatlık Seviyesi Epey Korkuttu!

Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan Cemal karakteri başta her ne kadar fazla kibar bir görünüme sahip olsa da sonradan foyası izleyici açısından ortaya çıktı. Ancak fragmanda yaptıklarını görünce 'Bu hangi seviye psoikopatlık?' demekten kendimizi alamadık!