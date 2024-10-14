Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir Ekranlara Döner Dönmez Sağlık Durumunu Açıkladı!
Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir Ekranlara Döner Dönmez Sağlık Durumunu Açıkladı!
Geçtiğimiz hafta canlı yayında burnu kanayan Cem Öğretir ekranlara döndü. Esra Erol'a sağlık durumunu açıklayan Öğretir durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Cem Öğretir geçtiğimiz hafta ana haber bülteninin başlıklarını söylemek için Esra Erol'un yayınına bağlanmış, yayın sırasında bir anda burnu kanamaya başlayınca herkesi korkutmuştu.
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Öğretir yayının ardından hastaneye kaldırılmış ve tetkiklerinin yapılmasının ardından taburcu olmuştu.
5 gün aradan sonra yine öncelikle Esra Erol'un programına bağlanan Öğretir, sağlığının yerinde olduğunu ve ciddi bir problem olmadığını yeniden açıkladı.
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