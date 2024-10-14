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Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir Ekranlara Döner Dönmez Sağlık Durumunu Açıkladı!

Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir Ekranlara Döner Dönmez Sağlık Durumunu Açıkladı!

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 22:23

Geçtiğimiz hafta canlı yayında burnu kanayan Cem Öğretir ekranlara döndü. Esra Erol'a sağlık durumunu açıklayan Öğretir durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Cem Öğretir geçtiğimiz hafta ana haber bülteninin başlıklarını söylemek için Esra Erol'un yayınına bağlanmış, yayın sırasında bir anda burnu kanamaya başlayınca herkesi korkutmuştu.

Cem Öğretir geçtiğimiz hafta ana haber bülteninin başlıklarını söylemek için Esra Erol'un yayınına bağlanmış, yayın sırasında bir anda burnu kanamaya başlayınca herkesi korkutmuştu.

Öğretir yayının ardından hastaneye kaldırılmış ve tetkiklerinin yapılmasının ardından taburcu olmuştu.

Öğretir yayının ardından hastaneye kaldırılmış ve tetkiklerinin yapılmasının ardından taburcu olmuştu.

O anların ardından Cem Öğretir şu açıklamayı yapmıştı: 'Haberin içeriği o kadar da vahim değil. Tam benim sunumun bitmişti ki bir sıcaklık hissettim burnumdan aşağıya doğru. Açıkçası ben bunu burun akması olarak nitelendirdim. Kan olduğunun farkına sonradan vardım. Kanama devam edince yayını devam etmek zorunda kaldım. Ben gayet iyiyim. Elbette bir tansiyon olma ihtimali var. Tetkiklerim yapılacak. Şu anda gayet iyiyim.

5 gün aradan sonra yine öncelikle Esra Erol'un programına bağlanan Öğretir, sağlığının yerinde olduğunu ve ciddi bir problem olmadığını yeniden açıkladı.

5 gün aradan sonra yine öncelikle Esra Erol'un programına bağlanan Öğretir, sağlığının yerinde olduğunu ve ciddi bir problem olmadığını yeniden açıkladı.

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