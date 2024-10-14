Canlı Yayında Burnu Kanayan Cem Öğretir Ekranlara Döner Dönmez Sağlık Durumunu Açıkladı!

O anların ardından Cem Öğretir şu açıklamayı yapmıştı: 'Haberin içeriği o kadar da vahim değil. Tam benim sunumun bitmişti ki bir sıcaklık hissettim burnumdan aşağıya doğru. Açıkçası ben bunu burun akması olarak nitelendirdim. Kan olduğunun farkına sonradan vardım. Kanama devam edince yayını devam etmek zorunda kaldım. Ben gayet iyiyim. Elbette bir tansiyon olma ihtimali var. Tetkiklerim yapılacak. Şu anda gayet iyiyim.